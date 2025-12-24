அமெரிக்க செயற்கைக்கோளுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது இந்திய ராக்கெட்.. இஸ்ரோ சாதனை..!
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, தனது மற்றுமொரு பிரம்மாண்டமான சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து, அமெரிக்காவின் 'புளூபேர்ட் 6' எனும் நவீன செயற்கைக்கோளை சுமந்தபடி 'LVM3-M6' ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
இந்த ராக்கெட் சுமார் 640 டன் எடை மற்றும் 43.5 மீட்டர் உயரம் கொண்டது. இது மூன்று நிலைகளை கொண்ட சக்திவாய்ந்த ஏவுகலனாகும். குறிப்பாக, மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் இந்தியாவின் 'ககன்யான்' திட்டத்திற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ஏவுதலின் முக்கிய நோக்கமாக கருதப்படும் அமெரிக்காவின் 'புளூபேர்ட் 6' செயற்கைக்கோள், உலகளாவிய தொலைத்தொடர்பு சேவையில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும். செல்போன் கோபுரங்கள் அல்லது இணைய சேவை இல்லாத உலகின் மிக தொலைதூர மற்றும் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிகளிலும் தடையற்ற செல்போன் இணைப்பை பெற இந்த செயற்கைக்கோள் உதவும்.
நேரடியாக கைபேசிகளுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தும் திறன் கொண்ட இந்த தொழில்நுட்பம், பேரிடர் காலங்களிலும் அவசர கால தகவல் பரிமாற்றத்திற்கும் பேருதவியாக இருக்கும். வணிக ரீதியாக அமெரிக்காவுடன் இணைந்து இஸ்ரோ நிகழ்த்தியுள்ள இந்த வெற்றி, சர்வதேச விண்வெளி சந்தையில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மையையும் வலிமையையும் மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு பறைசாற்றியுள்ளது.
Edited by Mahendran