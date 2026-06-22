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வேளச்சேரியில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகள் தான் முழு பொறுப்பு: பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு
வேளச்சேரியில் மீண்டும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகள் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் எச்சரித்துள்ளது. வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் இதுவரை எந்தவொரு முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்பது வேதனைக்குரிய விஷயம். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி தான் மாறியுள்ளது, ஆனால் அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கு இன்னும் மாறவில்லை என்றே தோன்றுகிறது.
வேளச்சேரி ஏரியை மீட்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் அரசு எடுத்த உண்மையான நடவடிக்கைகள் என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதில் கொடுமை என்னவென்றால், ஏரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளை பொதுமக்கள் ஆக்கிரமித்ததை விட, அரசுத் துறைகளே அதிக அளவில் ஆக்கிரமித்துள்ளன என்பதுதான். நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதிலும், ஏரிகளை முழுமையாக மீட்பதிலும் தற்போதைய புதிய அரசு தனி கவனம் செலுத்தி, வரலாற்றில் ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.
இந்நிலையில், வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அதனை மீட்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கையை வரும் ஜூலை 28-க்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக நீர்வளத்துறைக்கு தென் மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Edited by Siva
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வேளச்சேரியில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகள் தான் முழு பொறுப்பு: பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு
வேளச்சேரியில் மீண்டும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு அரசு அதிகாரிகள் தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் எச்சரித்துள்ளது. வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் இதுவரை எந்தவொரு முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்பது வேதனைக்குரிய விஷயம். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி தான் மாறியுள்ளது, ஆனால் அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கு இன்னும் மாறவில்லை என்றே தோன்றுகிறது.