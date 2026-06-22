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பயிற்சி மையத்தில் தீ விபத்து!.. 14 மாணவர்கள் மரணம்!. லக்னோவில் அதிர்ச்சி..
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் பூர்ணியா என்கிற இடத்தில் ஒரு பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கு அமைந்துள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் மேல் கட்டிடத்தில்தான் இந்த பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இன்று அந்த கட்டிடத்தில் தீப்பிடித்து மளமளவ்வென கட்டிடத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தீ பரவியது. இதையடுத்து மாணவர்கள் பீதியில் உயிரை காப்பாற்றுக்கொள்ள மாடியிலிருந்து கீழே குதித்தார்கள். பலரும் தீயில் சிக்கிக் கொண்டனர். உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர்களுக்கும், காவல்துறைக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.
அவர்கள் கட்டிடத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தனர். தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போராடி தீயை அணைத்தனர். ஆனாலும் தீயில் சிக்கி 14 மாணவர்கள் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது மீட்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது.
கட்டிடம் முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்திருப்பதால் மீட்பு பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இந்த கட்டிடத்தில் எதனால் தீப்பிடித்தது என்கிற விபரம் விசாரணையில் தெரிய வரும்.
இன்று அந்த கட்டிடத்தில் தீப்பிடித்து மளமளவ்வென கட்டிடத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தீ பரவியது. இதையடுத்து மாணவர்கள் பீதியில் உயிரை காப்பாற்றுக்கொள்ள மாடியிலிருந்து கீழே குதித்தார்கள். பலரும் தீயில் சிக்கிக் கொண்டனர். உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர்களுக்கும், காவல்துறைக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.
அவர்கள் கட்டிடத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தனர். தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போராடி தீயை அணைத்தனர். ஆனாலும் தீயில் சிக்கி 14 மாணவர்கள் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது மீட்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது.