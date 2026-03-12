வியாழன், 12 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (16:11 IST)

சிலிண்டர் இல்லாததால் இழுத்து மூடப்பட்ட பேக்கரிகள்.. பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல்..!

சிலிண்டர் இல்லாததால் இழுத்து மூடப்பட்ட பேக்கரிகள்.. பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல்..!
நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டினால், பேக்கரி தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விரைவில் பிரெட் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. 
 
பல லட்சம் ரூபாய் செலவழித்து எல்பிஜி அடுப்புகளுக்கு பேக்கரி உரிமையாளர்கள் மாறி வருகின்றனர்.  கடந்த இரண்டு நாட்களாக போராடி சிலிண்டர்களை பெற்றதாகவும், தற்போது இருப்பு இல்லாததால் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பேக்கரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
மும்பையில் சுமார் 2,500 முதல் 3,000 பேக்கரிகள் இதே நிலையை சந்தித்து வருவதாகவும், டெல்லி, கொல்கத்தா, சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களிலும் இதே நிலைதான் என்றும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இந்தத் தட்டுப்பாடு நீடித்தால், குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்கள் மற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் முக்கிய உணவான பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். எரிவாயு விநியோகத்தைச் சீர்செய்யாவிட்டால் நாட்டில் உணவு கிடைப்பதில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..

சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!

தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், காவல் துறையினரின் மெத்தன போக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?தமிழகத்தில் நிலவி வரும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு, தற்போது ஒரு சங்கிலி தொடர் விளைவாக பல துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்குவதற்கு முன்பிலிருந்தே அவருக்கு நெருக்கமானவராக, அரசியல் தொடர்பான பணிகளை பார்த்து வந்தவர்

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com