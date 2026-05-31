  செய்திகள்
  4. Katpadi Turns Over a New Leaf: TVK MLA Dr. Sudhakar Revamps and Opens Long-Neglected Constituency Office Following Landmark Win
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (16:55 IST)

5 வருடங்களாக துரைமுருகன் பூட்டி வைத்திருந்த எம்.எல்.ஏ அலுவலம்.. இன்று சுறுசுறுப்பாக புத்தம் புது பொலிவுடன்.. இதுதாண்டா மாற்றம்..

காட்பாடி தேர்தல்
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் காட்பாடி தொகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி மாற்றம் அரங்கேறியுள்ளது. இத்தனை ஆண்டுகாலம் அத்தொகுதியின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், தற்பொழுது  படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளார். அவரை வீழ்த்தி, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர் டாக்டர் எம்.சுதாகர் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
 
திமுக ஆட்சி காலத்தில் பல ஆண்டுகள் துரைமுருகன் அதிகாரத்தில் இருந்தபோதிலும், காட்பாடியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ அலுவலகத்தை ஒருநாளும் திறந்ததில்லை என்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டு மக்கள் மத்தியில் இருந்தது. செடி, கொடிகள் படர்ந்து புதர்மண்டி கிடந்த அந்த அலுவலகத்தின் அவல நிலையை தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது டாக்டர் சுதாகர் மக்களிடம் ஆதாரத்துடன் வெளிச்சம் போட்டு காட்டினார். துரைமுருகனின் அலட்சிய போக்கிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க கோரிய அவரது முழக்கத்திற்கு மக்கள் அமோக ஆதரவளித்தனர்.
 
வெற்றி பெற்ற கையோடு, சொன்ன வாக்கை நிறைவேற்றும் விதமாக காட்பாடி காந்தி நகரில் உள்ள எம்.எல்.ஏ அலுவலகத்தை புதுப்பித்து, கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அரக்கோணம் காந்திராஜை அழைத்து டாக்டர் சுதாகர் நேற்று திறந்து வைத்துள்ளார். துரைமுருகன் வீட்டின் பின்பக்க தெருவிலேயே இந்த அலுவலகம் அமைந்துள்ளதால் இச்சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
முதன்முறையாக தங்களது தொகுதி அலுவலகத்திற்கு ஆர்வத்துடன் வரும் மக்களிடம், எம்.எல்.ஏ சுதாகர் நேரடியாக அமர்ந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று குறைகளை கேட்க தொடங்கியுள்ளார்.
 
