தொடர்புடைய செய்திகள்
- தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமல்ல, களத்தில் குதித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்.. எல்லோரும் திருந்திட்டாங்க போல...
- தலைமைச் செயலகத்தில் திடீர் ஆய்வு: "சரியான நேரத்திற்கு வாருங்கள்! ஊழியர்களை கண்டித்த நிதிஷ்குமார்..!
- தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் திடீர் ஆய்வு.. 1538 டன் அரிசி வீணாகிய அதிர்ச்சி தகவல்..!
- திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:
- ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி, வெளிப்படையான முறையில் சேவைகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவே இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், "அடிக்கடி வருவேன்" என்று அதிகாரிகளுக்கு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பதிவுத்துறை அலுவலகங்களிலும் எவ்வித லஞ்சமும் இல்லாமல், முறைகேடுகளுக்கு இடமளிக்காமல் பத்திரப்பதிவு நடைபெற வேண்டும் என்பதே மாண்புமிகு தமிழக அரசின் முதன்மையான நிலைப்பாடு என்று அவர் உறுதியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த திடீர் சோதனைகள் அமையும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
அமைச்சரின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு, பத்திரப்பதிவு துறையில் நீண்ட நாட்களாக நிலவி வரும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இடைத்தரகர்களின் நடமாட்டத்தை குறைக்கவும், ஏழை எளிய மக்கள் தங்களது சொத்து பதிவுகளை எவ்வித அச்சமும் இன்றி நேரடியாக மேற்கொள்வதற்கும் இந்த நடவடிக்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஏணியாக அமையும் என்று பொதுமக்கள் தங்களது வரவேற்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..
தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.