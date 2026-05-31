  4. Tenkasi Masked Gang Attack: Police Open Fire on Notorious Criminal Following Brutal Hackings and Chase
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (16:50 IST)

8 பேரை சரமாரியாக வெட்டிய 6 பேர் கும்பல்.. 24 மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகள் அரெஸ்ட்.. ட்ரோன் தொழில்நுட்பம்.. துப்பாக்கி சூடு.. போலீஸ் அதிரடி...

தென்காசி வன்முறை
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகேயுள்ள நெட்டூர் கிராமத்தில் கடந்த மே 29 அன்று மாலையில் புகுந்த 8 பேர் கொண்ட முகமூடி கும்பல், அங்கிருந்த மக்கள் மீது மிக கொடூரமான முறையில் அரிவாள் தாக்குதல் நடத்தியது. இச்சம்பவத்தில் நெட்டூரை சேர்ந்த 6 பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில், தப்பியோடிய அக்கும்பல் மானூர் வழியாக செல்லும்போது தெற்குப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த மேலும் இருவரையும் வெட்டியது. பட்டியல் சமூக மக்கள் மீது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட இந்த கொடூர தாக்குதலால் 8 பேர் காயமடைந்தனர். இதில் அதிர்ச்சியடைந்த கிராம மக்கள் உடனடியாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
காவல்துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு 24 மணி நேரத்திற்குள் 8 பேரை கைது செய்தனர். காடுகளுக்குள் பதுங்கியிருந்த மேலும் மூவரை ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் மூலம் தேடி கண்டுபிடித்து வளைத்து பிடித்தனர். இதற்கிடையே, இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய அய்யப்பன் என்ற ரவுடி அரசங்குளம் பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதை அறிந்து தனிப்படை போலீசார் அவரை பிடிக்க சென்றனர். அப்போது அவர் அரிவாளால் தாக்கியதில் தலைமை காவலர் முத்துக்குமாருக்கு கையில் வெட்டு விழுந்தது. இதனால் போலீசார் தற்காப்பிற்காக நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் அய்யப்பனின் காலில் குண்டு பாய்ந்தது.
 
காயமடைந்த காவலரும், சரித்திர குற்றப் பதிவேடு கொண்ட குற்றவாளி அய்யப்பனும் நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட எஸ்பி பிரசன்ன குமார் இவர்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இக்கொடூர வன்முறையில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
 
