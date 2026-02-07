சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (16:48 IST)

நாயை கதற கதற பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 40 வயது நபர்.. கொடூர சம்பவம்..!

நாயை கதற கதற பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 40 வயது நபர்.. கொடூர சம்பவம்..!
மும்பையின் காந்திவலி கிழக்கு பகுதியில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் நாய் ஒன்றை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 
பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி லோகண்ட்வாலா காம்ப்ளக்ஸ் அருகே உள்ள வடிகால் பகுதியில், பெண் நாய் ஒன்று வலியால் துடிப்பதை கண்ட சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சஞ்சய் கௌட் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட நாய்க்கு பரேல் விலங்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது; அங்கு மருத்துவர்கள் அந்த நாய் வன்கொடுமைக்கு உள்ளானதை உறுதிப்படுத்தினர்.
 
இதேபோல் பெங்களூரு ஜே.பி. நகரிலும் ஒரு கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. அங்கு இரண்டு மாத குட்டி நாய் ஒன்றை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, சுவரில் மோதி, கழுத்தை நெரித்து கொன்ற ஒரு நபரை தேடி வருகின்றனர். 
 
இந்த செயல்கள் சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ளன. பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் விலங்கு வதை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்த இரு சம்பவங்கள் மீதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய கொடூரங்கள் சமூகத்தில் விலங்குகள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன.
 
Edited by Siva

