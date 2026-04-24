வருமான வரி தாக்கல்: 200% அபராதத்தைத் தவிர்க்க இதோ சில வழிகள்!
வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.
வருமான வரித்துறையின் விதிகளின்படி, வருமானத்தை வேண்டுமென்றே தவறாக காட்டுவது அல்லது மறைப்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், செலுத்த வேண்டிய வரித் தொகையில் 200 சதவீதம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். சாதாரணமான குறைவான வருமான கணக்கீட்டிற்கு 50 சதவீத அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய முக்கிய தவறுகள்:
சேமிப்பு கணக்கு வட்டி, எஃப்டி வட்டி மற்றும் பங்குச்சந்தை லாபங்களை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.
உங்கள் வருமான விவரங்கள் AIS அதாவ்து Annual Information Statement மற்றும் Form 26AS ஆகியவற்றுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்.
காலதாமதமாக தாக்கல் செய்தால் ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
முறையான ஆவணங்கள், சரியான வங்கி விவரங்கள் மற்றும் உரிய நேரத்தில் வரி செலுத்துதல் ஆகியவை உங்களை தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும். தவறு நேர்ந்தால், திருத்தப்பட்ட படிவத்தை உடனடியாக தாக்கல் செய்வது நல்லது.
