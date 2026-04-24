வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
  தேசியச் செய்திகள்
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (12:57 IST)

வருமான வரி தாக்கல்: 200% அபராதத்தைத் தவிர்க்க இதோ சில வழிகள்!

வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.
 
வருமான வரித்துறையின் விதிகளின்படி, வருமானத்தை வேண்டுமென்றே தவறாக காட்டுவது அல்லது மறைப்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், செலுத்த வேண்டிய வரித் தொகையில் 200 சதவீதம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். சாதாரணமான குறைவான வருமான கணக்கீட்டிற்கு 50 சதவீத அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
 
தவிர்க்க வேண்டிய முக்கிய தவறுகள்:
 
சேமிப்பு கணக்கு வட்டி, எஃப்டி வட்டி மற்றும் பங்குச்சந்தை லாபங்களை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 
உங்கள் வருமான விவரங்கள் AIS அதாவ்து Annual Information Statement மற்றும் Form 26AS ஆகியவற்றுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்.
 
காலதாமதமாக தாக்கல் செய்தால் ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
 
முறையான ஆவணங்கள், சரியான வங்கி விவரங்கள் மற்றும் உரிய நேரத்தில் வரி செலுத்துதல் ஆகியவை உங்களை தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும். தவறு நேர்ந்தால், திருத்தப்பட்ட படிவத்தை உடனடியாக தாக்கல் செய்வது நல்லது.
 
ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

