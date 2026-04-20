திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (15:58 IST)

வேட்புமனுவில் 100 கோடி சொத்துக்களை மறைத்தாரா விஜய்? வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

வேட்புமனுவில் 100 கோடி சொத்துக்களை மறைத்தாரா விஜய்? வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காகத் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுக்களில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை மறைத்துள்ளதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டில் வருமான வரித்துறை பதிலளிக்கச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
 
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு முக்கிய தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதற்காக அவர் தாக்கல் செய்துள்ள தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சொத்து மதிப்புகளில் பெரும் முரண்பாடு எழுந்துள்ளது.
 
விஜய் தாக்கல் செய்துள்ள சொத்து விவரங்களின்படி:
 
பெரம்பூர் தொகுதி வேட்புமனுவில்  தன்னிடம் மொத்தம் ரூ. 115.13 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதே வேலை திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வேட்புமனுவில்  தன்னிடம் மொத்தம் ரூ. 220.15 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் இருப்பதாகக் காண்பித்துள்ளார்.
ஒரே நபர், வெவ்வேறு தொகுதிகளில் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுக்களில் சொத்து மதிப்பில் சுமார் 105 கோடி ரூபாய் வித்தியாசம் இருப்பது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. 
 
இந்த நிலையில், விஜய் தனது வேட்புமனுவில் 100 கோடிக்கும் மேலான சொத்துக் கணக்கை மறைத்தது தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இது குறித்து வருமான வரித்துறை உரிய விசாரணை நடத்தி நீதிமன்றத்தில் பதிலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
 

வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா?!.. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஓட்டு போடலாம்!...

வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா?!.. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஓட்டு போடலாம்!...தமிழகத்தில் சட்டபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது.

ஏர்டெல் அதிகரித்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பிஎஸ்என்எல் குறைத்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பாவம் பயனாளிகள்..!

ஏர்டெல் அதிகரித்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பிஎஸ்என்எல் குறைத்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பாவம் பயனாளிகள்..!இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம், தனது பிரபலமான 107 மற்றும் 197 ரூபாய் ப்ரீபெய்ட் பிளான்களின் செல்லுபடி காலத்தை மீண்டும் குறைத்துள்ளது. 2026-ம் ஆண்டின் புதிய கட்டண உயர்வின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கைத்தறி புடவை.. டெம்பிள் ஜூவல்லரி.. கணவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடிய நீடா அம்பானி..!

கைத்தறி புடவை.. டெம்பிள் ஜூவல்லரி.. கணவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடிய நீடா அம்பானி..!ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அம்பானி குடும்பத்தினர் மும்பையில் உள்ள சித்திவிநாயகர் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தனர். இந்த நிகழ்வில், முகே ஷ அம்பானியின் மனைவி நீடா அம்பானி, சிவப்பு நிற புடவையில் தேவதை போல காட்சியளித்தார். கைத்தறியில் நெய்யப்பட்ட மலர் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அந்த புடவைக்கு இணையாக அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தன.

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயை வீடியோ காலில் ஆஜராக நீதிமன்றத்தம் உத்தரவு!..

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயை வீடியோ காலில் ஆஜராக நீதிமன்றத்தம் உத்தரவு!..தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானதாக நடிகராக இருப்பவர் விஜய். 1999ம் வருடம் இலங்கையை சேர்ந்த சங்கீதா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓவர்!.. சூடுபிடிக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!..

நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓவர்!.. சூடுபிடிக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!..2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. 234 தொகுதிகளுக்கும் மொத்தம் 4023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com