வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026 (12:56 IST)

செந்தில் பாலாஜியின் நண்பர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை! தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் பரபரப்பு..!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்யப்படுவதை தடுக்கும் நோக்கில், தேர்தல் ஆணையமும் வருமான வரித்துறையும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, கரூரில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமானவர்களின் இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இன்று அதிரடி சோதனையில் இறங்கியுள்ளனர்.
 
வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கரூர் திமுக வேட்பாளர் தியாகராஜனுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று காலை முதல் செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பரும், அரசு ஒப்பந்ததாரருமான சங்கர் ஆனந்த் என்பவருக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக துப்பாக்கி ஏந்திய மத்திய துணை ராணுவ வீரர்களும், தமிழக காவல்துறையினரும் சோதனை நடைபெறும் இடங்களில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக பிரமுகர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் நடத்தப்படும் இந்த சோதனை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது ரொக்கம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் சோதனை முடிவிலேயே தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

