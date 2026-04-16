வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva

திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைமை தான் எங்களுடைய நிலைமையும்: வானதி சீனிவாசன்

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், பாஜக தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் அளித்துள்ள பேட்டி அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. 
 
தமிழக அரசியலில் நிலவும் தற்போதைய சூழல்கள் குறித்து அவர் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, திமுக அல்லது அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், கூட்டணி கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு கேட்கும் நிலை உருவாகுமா என்பது குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு வானதி, ‘மெஜாரிட்டி கிடைக்காத நிலையில் திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள் என்ன நிலை எடுக்குமோ, அதே நிலையை தான் அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளும் எடுக்கும்’ என்றார்.
 
கோவை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து இந்த முறை கோவை வடக்கு தொகுதிக்கு தான் மாறியது குறித்த கேள்விக்கு, தொகுதி மாற்றம் என்பது கட்சி தலைமை எடுக்கும் முடிவு என்றும், தலைமை எங்கு போட்டியிட சொல்கிறதோ அங்கு பணியாற்றுவதே ஒரு தொண்டரின் கடமை என்றும் விளக்கமளித்தார். 
 
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வரவு பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை பாதிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, அவர் இதுவரை ஒரு தேர்தலை கூட சந்திக்காததால், அவரது செல்வாக்கு மற்றும் வாக்கு வங்கி குறித்து தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகுதான் கணிக்க முடியும் என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

வெளியாகிவிட்டது CBSE 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. மீண்டும் தேர்வு எழுத யார் யாருக்கு அனுமதி?CBSE 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக 'இரண்டு பொதுத்தேர்வு' முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020ன் பரிந்துரைப்படி, மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை மேம்படுத்த இந்த முறை வழிவகுக்கிறது. நேற்று வெளியான முதல் பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு, மாணவர்கள் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது தேர்வில் பங்கேற்கலாம்.

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள் வைத்திருக்கிறீர்களா? என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும்?அதிகமான கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பது தவறல்ல, ஆனால் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே முக்கியம். கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் நீங்கள் எத்தனை கார்டுகள் வைத்துள்ளீர்கள் என்பதை விட, உங்கள் கடன் பயன்பாட்டு விகிதத்தை தான் கூர்ந்து கவனிக்கின்றன.

சீனாவிடம் இருந்து சாட்டிலைட் வாங்கிவிட்டது ஈரான்.. இனி அமெரிக்க தளங்கள் மீது துல்லியமான தாக்குதலா?ஈரான் தனது அண்டை நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க நிலைகள் மீதான தாக்குதல்களை துல்லியமாக நடத்த, சீனாவால் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன உளவு செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 'TEE-01B' எனப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள், சீன நிறுவனமான 'எர்த் ஐ' மூலம் ஏவப்பட்டு, பின் ரகசியமாக ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கெடு முடிஞ்சிருச்சு.. இனிமேல் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க கூடாது.. இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா உத்தரவு..ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் மீதான கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு வழங்கப்பட்ட தற்காலிக தடையில்லா விலக்கு காலத்தை நீட்டிக்கப்போவதில்லை என அமெரிக்கா அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு எரிசக்தி விநியோகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

6 மணிக்கு மேல ஆட்டோ ஓடாது!.. சென்னை பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்...தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் தொகுதிகளை விட பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்யும் தொகுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது.

