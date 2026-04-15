புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (08:32 IST)

சிஎஸ்கே அதிரடி வெற்றி: சொந்த மண்ணில் கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தியது சென்னை!

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026-ன் 22-வது லீக் போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 192 ரன்கள் குவித்தது. தொடக்க வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஏமாற்றினாலும், சஞ்சு சாம்சன் (48 ரன்கள்) மற்றும் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மத்ரே (17 பந்துகளில் 38 ரன்கள்) அதிரடியாக விளையாடி வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். டெவால்ட் பிரெவிஸ் 41 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். கேகேஆர் தரப்பில் கார்த்திக் தியாகி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
 
193 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய கேகேஆர் அணியால், சிஎஸ்கே-வின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை. ரகுவன்ஷி மற்றும் ரகானே ஓரளவு போராடினாலும், நடுவரிசையில் நூர் அகமதுவின் சுழலில் சிக்கி கேகேஆர் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. 
 
நூர் அகமது 4 ஓவர்களில் வெறும் 21 ரன்கள் மட்டும் விட்டுக்கொடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்களில் 160 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை தழுவியது.
 
மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!

மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

அம்பயர் தவறான முடிவால் தோற்றோம்.. கடைசி பந்தில் வெற்றியை பறிகொடுத்த கொல்கத்தா அணி குற்றச்சாட்டு..!

அம்பயர் தவறான முடிவால் தோற்றோம்.. கடைசி பந்தில் வெற்றியை பறிகொடுத்த கொல்கத்தா அணி குற்றச்சாட்டு..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு துரதிர்ஷ்டம் தொடர்கிறது. நேற்று ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், கடைசி பந்தில் கொல்கத்தா தோல்வியை தழுவியது. 182 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி ஆடிய லக்னோ அணிக்கு, இளம் வீரர் முகுல் சவுத்ரி கடைசி இரண்டு பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் ஒரு ரன் எடுத்து த்ரில் வெற்றி தேடித்தந்தார்.

கடைசி பந்தில் ரன் எடுக்காமல் கோட்டை விட்ட டெல்லி.. 1 ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத்திடம் தோல்வி..!

கடைசி பந்தில் ரன் எடுக்காமல் கோட்டை விட்ட டெல்லி.. 1 ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத்திடம் தோல்வி..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி வெறும் ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், 211 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி துரத்திய டெல்லி அணி 209 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

மும்பை தோல்வி அடைந்தாலும் ஹர்திக் பாண்டியா தான் ரியல் வின்னர்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மும்பை தோல்வி அடைந்தாலும் ஹர்திக் பாண்டியா தான் ரியல் வின்னர்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில், 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி ஆட்டம் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?

ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஐபிஎல் போட்டியின் போது, பாலிவுட் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தனது எளிமையான மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

