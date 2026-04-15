புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (14:00 IST)

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் சிக்குன்குனியா: தமிழக எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு..!

கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னுகரா மற்றும் செங்கமனத் ஆகிய ஊராட்சிகளில் சிக்குன்குனியா பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அம்மாநில சுகாதாரத் துறை பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
இதுவரை 9 பேருக்கு நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 19 பேருக்கு அறிகுறி இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
 
சிக்குன்குனியா என்பது கொசுக்களால் பரவும் ஒரு வைரஸ் நோயாகும். திடீர் காய்ச்சல், கை, கால் மற்றும் முட்டிகளில் கடுமையான மூட்டு வலி, தலைவலி மற்றும் உடல் சோர்வு ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இத்தகைய அறிகுறிகள் தென்பட்டால் மக்கள் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்றும், மருத்துவர் பரிந்துரை இன்றி சுயமாக வலி நிவாரணிகளை உட்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
வீடு மற்றும் பொது இடங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கோடை மழையை தொடர்ந்து டயர்கள், பூந்தொட்டிகள் மற்றும் கட்டுமான இடங்களில் தேங்கும் தண்ணீரில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாக வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள் சுத்தமாக இருந்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
 கேரள எல்லையில் தமிழக பகுதிகளிலும் இந்நோய் குறித்து மாநில அரசு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
 
