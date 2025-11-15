சனி, 15 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (12:36 IST)

பிஹாரில் மறு வாக்குப்பதிவு இல்லாத முதல் தேர்தல் .. ஆச்சர்யமான தகவல்

சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல், மாநிலத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த தேர்தலில், எந்தவொரு வாக்குச்சாவடியிலும் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிடவில்லை என்ற ஆச்சரியமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது பிகார் மாநிலத்தின் சமீபத்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாகும்.
 
கடந்த காலங்களில், பிகார் தேர்தல்கள் வன்முறைகள், வாக்குச்சாவடி கைப்பற்றல் மற்றும் முறைகேடுகள் காரணமாக பரவலாக மறு வாக்குப்பதிவுக்கு உட்படுத்தப்படுவது வழக்கமாக இருந்தது. அத்தகைய கடினமான வரலாற்றை கொண்ட ஒரு மாநிலத்தில், எந்தவொரு மறுவாக்குப்பதிவும் இன்றி ஒரு தேர்தல் அமைதியாக நடந்து முடிந்துள்ளது என்பது தேர்தல் நிர்வாகத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட கடுமையான கண்காணிப்பு, தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திய செயல்முறைகள் மற்றும் வாக்காளர்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் ஆகியவை இந்த அமைதியான வாக்குப்பதிவுக்கு முக்கியக் காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.
 
வன்முறை சம்பவங்களோ, மறுவாக்குப்பதிவுக்கான தேவை இல்லாத இந்த தேர்தல், பிகாரில் ஜனநாயகச் செயல்முறைகள் மேம்பட்டுள்ளதை குறிக்கும் வரலாற்று சாதனையாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

