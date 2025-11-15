சனி, 15 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (10:48 IST)

பீகார் தேர்தலில் நோட்டாவுக்கு மட்டும் இத்தனை லடசம் ஓட்டுக்களா?

பீகார் தேர்தலில் நோட்டாவுக்கு மட்டும் இத்தனை லடசம் ஓட்டுக்களா?
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த பிகார் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் 6.65 லட்சம் வாக்குகள் நோட்டா  பிரிவின் கீழ் பதிவாகியுள்ளன. அதாவது, இந்த எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் போட்டியிட்ட எந்த வேட்பாளரையும் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பவில்லை, மாறாக நிராகரிக்கும் உரிமையை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, மொத்த வாக்கு பதிவில் நோட்டாவின் பங்கு 1.81% ஆகும். 243 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான மொத்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் இது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த 2020 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 7.06 லட்சம் வாக்காளர்கள் (1.68%) நோட்டாவுக்கு வாக்களித்தனர்.
 
2015 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிகபட்சமாக 9.4 லட்சம் பேர் (2.48%) நோட்டாவைத் தேர்ந்தெடுத்தனர்.
 
இந்த புள்ளிவிவரங்கள், பிகார் வாக்காளர்களிடையே குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினர் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களை ஏற்கவில்லை என்பதையும், தங்கள் நிராகரிக்கும் உரிமையை வலுவாக பதிவு செய்வதில் தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டுவதையும் காட்டுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

எதிர்பாராத தோல்வி: பிகார் தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி ராகுல் காந்தி கருத்து

எதிர்பாராத தோல்வி: பிகார் தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி ராகுல் காந்தி கருத்துமக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி, பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய ‘இண்டி’ கூட்டணி கண்ட தோல்வி திடுக்கிட செய்வதாக தெரிவித்தார்.

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இயக்குனர் வி.சேகர் காலமானர்!...

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இயக்குனர் வி.சேகர் காலமானர்!...விசுவுக்கு பின் தமிழ் சினிமாவில் குடும்பபங்கான திரைப்படங்களை இயக்கியவர் வி.சேகர். இவரின் பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சினைகளை அலசியதோடு அதற்கு தீர்வையும் சொல்லியது.

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாதா?!.. பொங்கிய நடிகை ரோஜா!...

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாதா?!.. பொங்கிய நடிகை ரோஜா!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் போதே அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார் நடிகர் விஜய். இது அவரை திரையில் ரசிக்கும் அவரின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சிதான் என்றாலும் அவரை நாட்டின் முதல்வராக பார்க்கும் ஆசை அவர்களிடம் இருப்பதால் அவர்களே அதை சமரசம் செய்து கொண்டார்கள்

வந்தே பாரத், தேஜஸ் ரயில்களில் உணவு கட்டாயமா? பயணிகள் மத்தியில் குழப்பம்!

வந்தே பாரத், தேஜஸ் ரயில்களில் உணவு கட்டாயமா? பயணிகள் மத்தியில் குழப்பம்!வந்தே பாரத் மற்றும் தேஜஸ் போன்ற அதிவிரைவு ரயில்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, 'உணவு வேண்டாம்' என்ற விருப்பத்தேர்வு நீக்கப்பட்டதால் பயணிகள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். முன்பு தனித்தனியாக இருந்த இந்த விருப்பம் இப்போது நீக்கப்பட்டு, கட்டாயமாக ஒரு உணவு வகையை தேர்வு செய்தால்தான் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய முடிகிறது.

தாம்பரம் அருகே விமானப்படை பயிற்சி விமானம் விபத்து: விமானிகள் என்ன ஆனார்கள்?

தாம்பரம் அருகே விமானப்படை பயிற்சி விமானம் விபத்து: விமானிகள் என்ன ஆனார்கள்?சென்னை தாம்பரம் அருகே இன்று மதியம் 2.25 மணியளவில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான பிசி-7 எம்கே II (PC-7 Mk II) ரக பயிற்சி விமானம் வழக்கமான பயிற்சியின்போது விபத்துக்குள்ளானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com