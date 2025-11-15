சனி, 15 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (10:58 IST)

தங்கத்தின் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி! - பவுனுக்கு இன்று எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனையாகிறது. ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
சென்னை நகரில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் பெரும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் இன்று (சனிக்கிழமை) காலை மேலும் ரூ.1,520 சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
ஒரு கிராம்: ரூ.190 குறைந்து ரூ.11,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
ஒரு பவுன்: ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.92,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,800 வரை குறைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
வெள்ளி விலையும் இன்று  குறைந்துள்ளது.
 
ஒரு கிராம்: ரூ.5 குறைந்து ரூ.1750-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி): ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.1.75 லட்சம்-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
 
 

எதிர்பாராத தோல்வி: பிகார் தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி ராகுல் காந்தி கருத்து

எதிர்பாராத தோல்வி: பிகார் தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி ராகுல் காந்தி கருத்துமக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி, பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய ‘இண்டி’ கூட்டணி கண்ட தோல்வி திடுக்கிட செய்வதாக தெரிவித்தார்.

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இயக்குனர் வி.சேகர் காலமானர்!...

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இயக்குனர் வி.சேகர் காலமானர்!...விசுவுக்கு பின் தமிழ் சினிமாவில் குடும்பபங்கான திரைப்படங்களை இயக்கியவர் வி.சேகர். இவரின் பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சினைகளை அலசியதோடு அதற்கு தீர்வையும் சொல்லியது.

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாதா?!.. பொங்கிய நடிகை ரோஜா!...

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாதா?!.. பொங்கிய நடிகை ரோஜா!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் போதே அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார் நடிகர் விஜய். இது அவரை திரையில் ரசிக்கும் அவரின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சிதான் என்றாலும் அவரை நாட்டின் முதல்வராக பார்க்கும் ஆசை அவர்களிடம் இருப்பதால் அவர்களே அதை சமரசம் செய்து கொண்டார்கள்

வந்தே பாரத், தேஜஸ் ரயில்களில் உணவு கட்டாயமா? பயணிகள் மத்தியில் குழப்பம்!

வந்தே பாரத், தேஜஸ் ரயில்களில் உணவு கட்டாயமா? பயணிகள் மத்தியில் குழப்பம்!வந்தே பாரத் மற்றும் தேஜஸ் போன்ற அதிவிரைவு ரயில்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, 'உணவு வேண்டாம்' என்ற விருப்பத்தேர்வு நீக்கப்பட்டதால் பயணிகள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். முன்பு தனித்தனியாக இருந்த இந்த விருப்பம் இப்போது நீக்கப்பட்டு, கட்டாயமாக ஒரு உணவு வகையை தேர்வு செய்தால்தான் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய முடிகிறது.

தாம்பரம் அருகே விமானப்படை பயிற்சி விமானம் விபத்து: விமானிகள் என்ன ஆனார்கள்?

தாம்பரம் அருகே விமானப்படை பயிற்சி விமானம் விபத்து: விமானிகள் என்ன ஆனார்கள்?சென்னை தாம்பரம் அருகே இன்று மதியம் 2.25 மணியளவில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான பிசி-7 எம்கே II (PC-7 Mk II) ரக பயிற்சி விமானம் வழக்கமான பயிற்சியின்போது விபத்துக்குள்ளானது.

