தொடர்புடைய செய்திகள்
- நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
- மிஷ்கின் ஒரு சைக்கோன்னு நினைச்சி!.. வாய்ப்பை மறுத்தேன்.. விஜய்சேதுபதி சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..
- நீயே களவாணி!.. நீயெல்லாம் பேசுறியா?!.. விஜயை விளாசிய செல்லூர் ராஜு!..
- Jason Sanjay: ஹீரோவாக களமிறங்கும் ஜேசன் சஞ்சய்!.. களத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும்!
- வட இந்தியாவில் மீண்டும் வெளுக்க போகும் மழை.. 18 மாநிலங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை...
AI அறிவு இருந்தால் மட்டுமே வேலை.. ரூல்ஸை மாத்திய HCLTech.. லட்சக்கணக்கில் சம்பளம்...
இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான HCLTech, தனது பணியாளர் சேர்க்கை முறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவந்துள்ளது. இனி அதிக எண்ணிக்கையிலான பொதுவான பொறியாளர்களை வேலைக்கு எடுப்பதற்கு பதிலாக, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற மிக சிறந்த பொறியாளர்களை மட்டும் உருவாக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின்படி, தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பொறியாளர்கள் 'Forward Deployed Engineers' என்று அழைக்கப்படுவார்கள். இவர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் வணிக சிக்கல்களை AI தொழில்நுட்பம் மூலம் நேரடியாக தீர்க்கும் பணியை செய்வார்கள். இவர்களுக்கான ஊதியம் சாதாரண ஆரம்பநிலை ஊழியர்களை விட நான்கு மடங்கு வரை அதிகமாக இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எச்.சி.எல் நிறுவனத்தின் தலைமை மக்கள் அதிகாரி ராம் சுந்தரராஜன் இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மாற்றம் ஐடி துறையில் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கான தகுதிகளை முழுமையாக மாற்றியுள்ளது. இனி வெறும் பட்டப்படிப்பு மட்டும் போதாது; AI, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவு பொறியியல் போன்ற துறைகளில் ஆழ்ந்த அறிவும், வாடிக்கையாளர்களுடன் நேரடியாகப் பணியாற்றும் திறனும் அவசியம்.
மேலும், இந்நிறுவனம் தனது தரவு மையங்களை விரிவாக்க 365 மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் காலாண்டில் 4,624 கோடி ரூபாய் நிகர லாபத்துடன் நிறுவனம் வலுவான நிலையில் உள்ளது. தொழில்நுட்ப உலகம் வேகமாக மாறிவரும் நிலையில், புதிய தலைமுறை பொறியாளர்கள் தங்களைத் தகுதியாக்கிக் கொள்வது அவசியமாகிறது.
Edited by Siva
நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.