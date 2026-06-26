  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. central govt bring qr code for medicines
Written By
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (11:49 IST)

மருந்துகளில் QR Code!.. போலிகளை தடுக்க மத்திய அரசு அதிரடி!...

medicine
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (11:49 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (11:54 IST)
google-news
மக்களின் உயிரை பாதுகாக்கும் மருத்துவத் துறையில் பல மோசடிகள் நடப்பதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. குறிப்பாக பலரும் போலி மருந்துகளை தயாரித்து புழக்கத்தில் விட்டு விடுகிறார்கள். சில வருடங்களுக்கு முன்பு கூட போலி இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட சில குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்துதான் மருத்துவரின் சீட்/பரீசலனை இல்லாமல் இருமல் மருந்து கொடுக்கக்கூடாது என மத்திய அரசு சமீபத்தில் உத்தரவிட்டது. ஆனால் அவை மருந்து கடைகளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறதா என்பது தெரியவில்லை. இந்நிலையில்தான் போலி மருந்துகளின் புழக்கத்தை தடுக்க அனைத்து வகையான தடுப்பூசிகள், புற்றுநோய் மருந்துகள், போதை பொருட்கள், மனநல மருந்துகள் ஆகியவற்றின் முதன்மை பேக்கிங்கில் QR Code அச்சிடுவதை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியிருக்கிறது..

QR Code ஸ்கேன் செய்தால் மருந்தின் விவரங்களை பொதுமக்களை சரி பார்த்துக் கொள்ள முடியும். 2027 ஜூன் ஜூலை 1ம் தேதி முதல் இது அமலுக்கு வரவிருக்கிறது.
இதன் மூலம் போலி மருந்துகள் தடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது...

வெனிசுலா சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 14000 கிமீ தள்ளி இருக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சிக்கல்..

வெனிசுலா சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 14000 கிமீ தள்ளி இருக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சிக்கல்..வெனிசுலாவில் கடந்த ஜூன் 24 அன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்கள், அந்நாட்டுடன் இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 125 ஆண்டுகளில் இல்லாத இந்த மிக மோசமான பேரிடரால் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மராத்தான் ஓட்டத்தில் முதல்வர்... 30 நிமிடங்கள் அசராமல் ஓடி அசத்திய விஜய்!...

மராத்தான் ஓட்டத்தில் முதல்வர்... 30 நிமிடங்கள் அசராமல் ஓடி அசத்திய விஜய்!...ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 26 ஆம் தேதி சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் தடுப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது

சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி: ரூ.284 கோடி மதிப்புள்ள நடைபாதை டெண்டர்கள் ரத்து!

சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி: ரூ.284 கோடி மதிப்புள்ள நடைபாதை டெண்டர்கள் ரத்து!சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நடைபாதைகள் அமைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.284 கோடி மதிப்புள்ள பிரம்மாண்ட திட்டத்தின் டெண்டர்களை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்படுகிறதா? புதிய இடத்தை தேடும் தமிழக அரசு!

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்படுகிறதா? புதிய இடத்தை தேடும் தமிழக அரசு!சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையமாக அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த ரூ.27,400 கோடி மதிப்பிலான பரந்தூர் பசுமை வழி விமான நிலையத் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக கைவிடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

கங்கை - காவிரி நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது: சந்திரபாபு நாயுடு

கங்கை - காவிரி நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது: சந்திரபாபு நாயுடுஇந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்களை பெருக்கவும், விவசாய புரட்சியை ஏற்படுத்தவும் நதிகள் இணைப்பு திட்டம் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து வரும் வேளையில், ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தற்போதைய பேச்சு தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.