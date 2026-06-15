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அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சம்.. இந்தியாவில் 2 ஆயிரம்!.. மருந்து மோசடி அம்பலம்!..
எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டு விலையை ஒப்பிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பொருளின் விலை இந்தியாவில் குறைவாகவே இருக்கும். இந்தியாவில் மிகவும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பொருள் கூட அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் மிகவும் அதிக விலைக்கு விற்கப்படும்.
இந்நிலையில்தான், அமெரிக்காவை சேர்ந்த விக்டோரியா என்கிற பெண் அமெரிக்காவில் வெறும் 6 மாத்திரைகளுக்கு ரூ.95,000 செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும், காப்பீடு நிறுவனம் அந்த செலவை ஏற்க மறுத்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். கனடாவை சேர்ந்த மருந்தகம் மூலமாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அதே மருந்தை வெறும் ரூ.2300க்கு வாங்கியதாக கூறியுள்ள அவர் அமெரிக்காவின் சுகாதார அமைப்பு ஒரு பெரும் ஸ்கேம் எனவும் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.
அவர் சமூக விரதங்களில் வெளியிட்ட வீடியோ வைரலான நிலையில் அமெரிக்காவில் அதிக மருத்துவ செலவு மற்றும் காப்பீடு குறைபாடுகள் குறித்து விவாதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும் குறைந்த விலையில் மருந்துகளை விற்பனை செய்யும் இந்தியாவை பலரும் பாராட்டியும் வருகிறார்கள்
இந்நிலையில்தான், அமெரிக்காவை சேர்ந்த விக்டோரியா என்கிற பெண் அமெரிக்காவில் வெறும் 6 மாத்திரைகளுக்கு ரூ.95,000 செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும், காப்பீடு நிறுவனம் அந்த செலவை ஏற்க மறுத்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். கனடாவை சேர்ந்த மருந்தகம் மூலமாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அதே மருந்தை வெறும் ரூ.2300க்கு வாங்கியதாக கூறியுள்ள அவர் அமெரிக்காவின் சுகாதார அமைப்பு ஒரு பெரும் ஸ்கேம் எனவும் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.
அவர் சமூக விரதங்களில் வெளியிட்ட வீடியோ வைரலான நிலையில் அமெரிக்காவில் அதிக மருத்துவ செலவு மற்றும் காப்பீடு குறைபாடுகள் குறித்து விவாதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும் குறைந்த விலையில் மருந்துகளை விற்பனை செய்யும் இந்தியாவை பலரும் பாராட்டியும் வருகிறார்கள்
கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.