ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?
தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் 0.65% உயறவுள்ளன.
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதே இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வானது 2024-ஆம் ஆண்டின் மொத்த விலை குறியீட்டு தரவுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு வழக்கமான நடைமுறை என்று இந்திய மருந்து தொழில் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விலை உயர்விற்கும் தற்போது மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் போர்ச்சூழலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று நிபுணர்கள் விளக்கமளித்துள்ளனர். மேலும், அத்தியாவசிய மருந்துகளின் பட்டியலில் உள்ள மருந்துகளின் விலையை உற்பத்தியாளர்கள் அரசின் முன் அனுமதியின்றி அதிகரிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த விலை உயர்வு கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. மேற்காசிய மோதல்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கையாள பிரதமர் மோடி 'டீம் இந்தியா' அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுமாறு மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
