செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (13:55 IST)

12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்

12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு வினாத்தாளில் அச்சிடப்பட்டிருந்த QR குறியீடு, புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பாடகர் ரிக் ஆஸ்ட்லியின் பாடலுக்கு திசைதிருப்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் நகைச்சுவையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பாதுகாப்பு அம்சமாக வினாத்தாளில் வைக்கப்பட்ட இந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தபோது, அது "Never Gonna Give You Up" என்ற யூடியூப் வீடியோவிற்கு சென்றது.
 
வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கவும், பாதுகாப்பை கண்காணிக்கவும் 2019 முதல் சிபிஎஸ்இ QR முறையை பின்பற்றி வருகிறது. பொதுவாக, இந்த குறியீடுகள் ரகசிய தகவல்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஆனால், தேசிய அளவிலான ஒரு வாரியத்தின் வினாத்தாளில் இத்தகைய தவறு நடந்தது எப்படி என்று சமூக வலைதளங்களில் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. 
 
மாணவர்கள் இதனை "Rickrolling" என்று அழைத்து மீம்ஸ்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த தவறு கவனக்குறைவால் நடந்திருக்கலாம் என்றும், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற பிரச்னைகள் மீண்டும் நடக்காது என்றும் CBSE நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.. இது வினாத்தாளின் நம்பகத்தன்மை குறித்த விவாதத்தையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. சென்னை, புதுச்சேரியில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்...

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. சென்னை, புதுச்சேரியில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்...உலகின் பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் போர் தொடுத்து வருகிறது

எஸ்மா சட்டம் அமூல்!.. கேஸ் சிலிண்டரை பதுக்கினால் சிறை தண்டனை...

எஸ்மா சட்டம் அமூல்!.. கேஸ் சிலிண்டரை பதுக்கினால் சிறை தண்டனை...gas cylinder, hotel business, iron war, கேஸ் சிலிண்டர், ஹோட்டல் வியாபாரம், வணிக சிலிண்டர், ஈரான் போர்

மதுரையில் 3 நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்!.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..

மதுரையில் 3 நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்!.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை!.. ஸ்டாலின் முக்கிய ஆலோசனை

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை!.. ஸ்டாலின் முக்கிய ஆலோசனைஈரான் போர் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது..

ஹோட்டல்களை மூடுவோம்!.. தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவிப்பு!..

ஹோட்டல்களை மூடுவோம்!.. தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவிப்பு!..ஈரான் அரசு அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இரு நாடுகளும் கூட்டாக ஈரான் நாட்டை தாக்கி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com