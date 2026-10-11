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  4. CBSE Expected to Release Class 10 and 12 Board Exam 2027 Date Sheet Soon
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 11 October 2026 (10:18 IST)

சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை எப்போது? எந்த இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்?

சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வு 2027
Written By: SIVA
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (10:18 IST)
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சிபிஎஸ்இ  2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணையை விரைவில் வெளியிடவுள்ளது. தேர்வு தேதிகள் வெளியானவுடன், மாணவர்கள் cbse.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து நேர அட்டவணையை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
 
அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வுகள் 2027 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடத்தப்படவுள்ளன. தனித் தேர்வர்களுக்கான பதிவுப் படிவம் அக்டோபர் 8, 2026 முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிபிஎஸ்இ உடன் இணைக்கப்பட்ட பள்ளிகள், தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கான விண்ணப்ப பட்டியலை அக்டோபர் 21 வரை தாமதக் கட்டணமின்றி சமர்ப்பிக்கலாம்.
 
மாணவர்கள் cbse.gov.in இணையதளத்திற்கு சென்று, அறிவிப்புகள் பிரிவில் தேர்வு அட்டவணைக்கான பிடிஎஃப் கோப்பை பதிவிறக்கம் செய்து, பாட குறியீடு, தேர்வு தேதி மற்றும் நேரத்தை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த அட்டவணை மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வுகளுக்கு சரியாக திட்டமிட்டு தயாராக பெரிதும் உதவும்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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