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  4. TN 10th Public Exam 2026-27: Nominal Roll Correction Deadline Extended to October 12 via EMIS Portal
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (17:56 IST)

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தம்: கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

10th Public Exam
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (17:56 IST)
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2026-27-ம் கல்வியாண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள பள்ளி மாணவர்களின் பெயர்ப்பட்டியலை EMIS இணையதளத்தில் சரிபார்த்து திருத்தங்கள் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் நீட்டித்துள்ளது.
 
முன்னதாக, 23.09.2026 முதல் 07.10.2026 வரை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் EMIS தளத்தில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள User ID மற்றும் Password-ஐ பயன்படுத்தி மாணவர்களின் விவரங்களை சரிபார்க்க காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
 
தற்போது பள்ளி மாணவர்களின் விவரங்களில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருப்பின் அதனை மேற்கொள்வதற்காக, அக்டோபர் 12 (12.10.2026) வரை கூடுதலாக கால அவகாசம் வழங்கி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே, அனைத்து உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களும் குறிப்பிட்ட இந்த அவகாசத்திற்குள் மாணவர்களின் விவரங்களைச் சரிபார்த்து திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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