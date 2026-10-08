அரசு ஊழியர்கள் சொத்துக்கணக்கை காட்ட அக் 31 கடைசி தேதி.. இல்லையேல் புரமோஷன் இல்லை..
தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் சொத்து விவரங்கள் தொடர்பாக, தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பின்படி, அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் தங்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விவரங்களை இணையத்தில் கட்டாயமாப் பதிவு செய்ய வேண்டும். சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்தால் மட்டுமே அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தகட்ட பதவி உயர்வு வழங்கப்படும் என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொந்த பெயரில் மட்டுமன்றி, குடும்பத்தினர் அல்லது வேறு யார் பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த விவரங்களையும் தவறாமல் குறிப்பிட வேண்டும்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட கெடுவுக்குள் சொத்து விவரங்களை அளிக்காத பணியாளர்கள், அரசின் நன்னடத்தை விதியை மீறியவர்களாக கருதப்பட்டு துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் வரும் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது முழுமையான சொத்து விவரங்களை இணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் இந்த அதிரடி உத்தரவு அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.