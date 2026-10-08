ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்றால் ரூ.5 கோடி!.. ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி முதல்வர் விஜய்!...
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பின் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் விளையாட்டு துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார். விஜய்க்கு நெருக்கமான ஆதவ் அர்ஜுனா விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
நடிகர் அஜித் பங்கு கொள்ளும் மோட்டார் பந்தயத்தை கூட தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரும் முயற்சியில் தமிழக முதல்வர் விஜய் இறங்கியிருக்கிறார். கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் விஜய் இதை அறிவித்தார். இதற்கு அஜித்தும் நன்றி கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்றால் ரூ.5 கோடி, வெள்ளி வென்றால் 3 கோடி, வெண்கலம் வென்றால் ரூ..2 கோடி என பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஒரு பக்கம் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தடகளத்தில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற அபிநயா இன்று முதல்வர் விஜய் சந்தித்து ஆசி பெற்றார். அபிநயாவுக்கு முதல்வர் விஜய் சால்வை அனுவித்த போது அபிநயா உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தார். மேலும், ரூ.30 லட்சத்துக்கான பரிசு தொகையை முதல்வர் விஜய் அபிநயாவிடம் வழங்கினார்.
இந்நிலையில், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்றால் ரூ.5 கோடி, வெள்ளி வென்றால் 3 கோடி, வெண்கலம் வென்றால் ரூ..2 கோடி என பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஒரு பக்கம் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தடகளத்தில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற அபிநயா இன்று முதல்வர் விஜய் சந்தித்து ஆசி பெற்றார். அபிநயாவுக்கு முதல்வர் விஜய் சால்வை அனுவித்த போது அபிநயா உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தார். மேலும், ரூ.30 லட்சத்துக்கான பரிசு தொகையை முதல்வர் விஜய் அபிநயாவிடம் வழங்கினார்.