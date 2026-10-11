இன்று சென்னை வருகிறார் பிரதமர் மோடி.. முதல்வர் விஜய்யுடன் மெட்ரோவில் பயணம்...
சென்னையில் இன்று நடைபெறும் அரசு விழாவில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்திற்கு தேவையான ரூ.13,000 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கிறார் மற்றும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.
டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வரும் பிரதமரை வரவேற்கும் விதமாக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்ச்சியில், ரூ.4,900 கோடியில் கட்டப்பட்ட சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமான பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தடத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார்.
மேலும், போரூர் முதல் பூந்தமல்லி வரை முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து மெட்ரோ ரயிலில் அவர் பயணிக்க உள்ளார். அதனை தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெறும் முக்கிய விழாவில், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், ரயில்வே உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் துறைமுக மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல புதிய திட்டங்களை அவர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.
மேலும், சென்னை ஐஐடியில் உள்ள சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிடும் பிரதமர் மோடி, சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும் தனியார் பள்ளி ஒன்றின் பொன்விழா ஆண்டுக் கொண்டாட்டங்களிலும் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றுச் சிறப்பிக்க உள்ளார்.