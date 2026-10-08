இனிமேல் குடும்ப சொத்துக்களை பாகப்பிரிவினை செய்வது ரொம்ப எளிது.. புதிய நடைமுறை அமல்..
தமிழகத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையேயான சொத்து பத்திரப்பதிவுகளை மேலும் எளிமையாக்கும் வகையில், காகிதமற்ற பத்திரப்பதிவு முறையை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வரும் 02.11.2026 முதல் இந்த புதிய நடைமுறை அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வருகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், குடும்ப செட்டில்மெண்ட் பத்திரம், விடுதலை பத்திரம், குடும்ப பாகப்பிரிவினை பத்திரம் மற்றும் செட்டில்மெண்ட் ரத்து பத்திரம் ஆகிய 4 முக்கிய வகை பத்திரப் பதிவுகள் முற்றிலும் காகிதமின்றி நடைபெறும். பொதுமக்கள் தங்களின் சொத்து பத்திரங்களை ஆன்லைன் மூலமாகவே தயாரித்து, தேவையான ஆவணங்களுடன் பதிவேற்றம் செய்தால் போதுமானது.
பதிவு நாளன்று அச்சிடப்பட்ட காகிதப் பத்திரங்களை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆவணதாரர்கள் தங்கள் அடையாள சரிபார்ப்பிற்காக மட்டும் சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானால் போதுமானது. STAR 3.0 திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக செயல்படுத்தப்படும் இந்த சீர்திருத்தம், பத்திரப் பதிவுத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் என்றும், போலி ஆவணப் பதிவுகளைத் தடுக்கும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.