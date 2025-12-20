சனி, 20 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (19:24 IST)

பேட்டியில் தொகுப்பாளருடன் கட்டிப்பிடி சண்டை போட்ட ராம்தேவ்!.. வீடியோவால் பரபரப்பு!...

baba ramdev
மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்து பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த போது பிரபலமானவர்தான் பாபா ராம்தேவ். ஹரியானா ஹரியானாவை சேர்ந்தவர் இவர் யோகா மற்றும் ஆயுர்வேத மருந்துகள் மூலமாக இந்தியாவில் பிரபலமானார். பதாஞ்சலி ஆயுர்வேதம் என்கிற நிறுவனத்தின் இணை இயக்குனராகவும் இவர் இருக்கிறார்.

பாலிவுட் பிரபலங்களை அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு யோகா சொல்லிக் கொடுப்பார். மேடையிலேயே பல சேஷ்டைகளை செய்வார். ஒருபக்கம் தனது பதாஞ்சலி பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக தவறான தகவல்களை விளம்பரங்களில் சொல்லி நீதிமன்றத்தின் கண்டிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் இவரிடம் ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் பேட்டி எடுத்தது. இந்த பேட்டி அந்த தொலைக்காட்சியில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. அப்போது திடீரென பாபா ராம்தேவ் பேட்டி எடுத்த நபரிடம் சண்டைக்கு போனார்.

அந்த நபர் ராம்தேவை தடுக்க முயற்சி செய்தார். ஆனால் ராம்தேவ் அவரை விட வில்லை. பயங்கரமாக மோதியதோடு மல்யுத்த போட்டி போல அவரை கட்டிப்பிடித்து உருண்டார். அந்த நபரை பாபா ராம்தேவ் தாக்க முயற்சி செய்ய அவர் தடுக்க இருவரும் கட்டி உருண்டார்கள். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் இருவரும் எதற்காக சண்டை போட்டார்கள் என்பது தெரியவில்லை.

இந்த விவகாரம் பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ள பாபா ராம்தேவ் ‘இது முழுக்க முழுக்க விளையாடுக்காகவும், வேடிக்கையாகவும்தான் செய்தேன். இதை யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்’ என்று சொல்லி இருக்கிறார்.இதை தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்குவதே பாபா ராம்தேவுக்கு வேலையாகி போய்விட்டது. இப்படி தனக்கு விளம்பரம் தேடிக் கொள்கிறார்’ என்று பெட்டிசன்கள் அவரை திட்டி வருகிறார்கள்.

மேற்குவங்கத்திற்கு செல்ல முடியாமல் திடீரென திரும்பிய மோடியின் ஹெலிகாப்டர்.. என்ன காரணம்?

மேற்குவங்கத்திற்கு செல்ல முடியாமல் திடீரென திரும்பிய மோடியின் ஹெலிகாப்டர்.. என்ன காரணம்?மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஹெலிகாப்டர், மோசமான வானிலை காரணமாக தரையிறக்க முடியாமல் கொல்கத்தாவுக்கே திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

விமானத்தில் சிகரெட் பிடித்த பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணி மேனேஜர்.. பாதியில் இறக்கிவிட்டதால் பரபரப்பு..!

விமானத்தில் சிகரெட் பிடித்த பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணி மேனேஜர்.. பாதியில் இறக்கிவிட்டதால் பரபரப்பு..!பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணியின் மேலாளரும், முன்னாள் ஒலிம்பிக் வீரருமான அஞ்சும் சயீத், விமானத்தில் புகைபிடித்ததற்காக பிரேசிலில் பாதியிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டார்.

பெற்ற அப்பாவுக்கே இந்த நிலையா?..இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பாம்பை வைத்து தந்தையை கொன்ற மகன்கள்

பெற்ற அப்பாவுக்கே இந்த நிலையா?..இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பாம்பை வைத்து தந்தையை கொன்ற மகன்கள்இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பெற்ற தந்தையை மகன்களே பாம்பை ஏவி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இம்ரான்கானுக்கு 17 ஆண்டு சிறை தண்டனை.. மனைவிக்கும் அதே தண்டனை.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!

இம்ரான்கானுக்கு 17 ஆண்டு சிறை தண்டனை.. மனைவிக்கும் அதே தண்டனை.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் மற்றும் அவரது மனைவி புஷ்ரா பீபி ஆகியோருக்கு ஊழல் வழக்கில் தலா 17 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து அந்நாட்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2023-ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்ட இம்ரான் கான், தற்போது அடியாலா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களை பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்: செங்கோட்டையன்

பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு எங்களை பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடே வியக்கும்: செங்கோட்டையன்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது கட்சியின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com