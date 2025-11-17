திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (18:59 IST)

மரண தண்டனையை கண்டு பயம் இல்லை!.. ஷேக் ஹசீனா ஆவேசம்!..
வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு சர்வதேச நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து அளித்த தீர்ப்பு நாடெங்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த வருடம் வங்கதேசத்தில் மாணவர்கள் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்ற போது அவர்களை கொல்ல ஹேக் ஹசீனா உத்தரவிட்டதாக அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. கொலை செய்ய தூண்டியது, உத்தரவிட்டது, மற்றும் அதை தடுக்க தவறியது போன்ற மூன்று பிரிவுகளில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

போரட்டக்காரர்களை கொல்ல ஆளில்லா விமானங்கள் மற்றும் கொடிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்த சொன்னார் எனவும் அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே பிரதமர் பதவியிழந்த ஹசீனா கடந்த ஒரு வருடமாக இந்தியாவில் வசித்து வருகிறார். இந்த தீர்ப்பு இன்று வெளியான பின் அவரை நாடு கடத்த வங்கதேச இடைக்கால அரசு இந்தியாவுக்கு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது.

இந்த தீர்ப்பு வெளியானதும் ஹசீனாவின் ஆதரவாளர்கள் வங்கதேசத்தில் கலவரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்நிலையில் இந்த தீர்ப்பு பற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஷேக் ஹசீனா ‘எனக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை ஒருதலை பட்ச்சமானது.. இடைக்கால நிர்வாகத்தின் அரசியல் சதியை அம்பலப்படுத்தும் தீர்ப்பை கண்டு நான் அஞ்சப்போவதில்லை.

அரசியல் சக்தியாக திகழும் அவாமி லீக் கட்சியை களத்திலிருந்து அகற்றும் சதிதான் இந்த தீர்ப்பு. எனது தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்திருக்கிறது. தீவிர மதவாதிகள் என்னை கொலை செய்ய துடிக்கிறார்கள். வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் உள்பட சிறுபான்மை மதத்தினர் தாக்கப்படுகின்றார்கள்’ என அவர் ஆவேசமாக பேசியிருக்கிறார்.

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் 'மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு': அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா குற்றச்சாட்டுதமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, நடைபெற்று வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் "மிகப் பெரிய தோல்வி" என்றும், "மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு" என்றும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சவுதி அரேபியா பேருந்து தீப்பிடித்து விபத்து.. 45 பேர் பலி.. ஒருவர் மட்டும் உயிர் தப்பிய அதிசயம்..!சவுதி அரேபியாவில் மக்காவிலிருந்து மதீனா நோக்கி சென்ற இந்திய உமாரா யாத்ரீகர்கள் பயணித்த பேருந்து, அதிகாலையில் எண்ணெய் டேங்கர் லாரியுடன் மோதி தீப்பிடித்ததில், 45 பேஎர் பலியானதாக அஞ்சப்படுகிறது.

மரண தண்டனை குற்றவாளி ஷேக் ஹசீனாவை ஒப்படையுங்கள்.. இந்தியாவுக்கு வங்கதேசம் கடிதம்..!வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு அந்நாட்டு தீர்ப்பாயம் மக்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக மரண தண்டனை விதித்துள்ளது. இந்த தண்டனைக்கு பிறகு, அவர் இந்தியாவில் அடைக்கலம் புகுந்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அவரை தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு வங்கதேசம் முறைப்படி இந்தியாவுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

சென்னை புறநகரில் இன்றிரவு முதல் மழை தீவிரமடையும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்வளிமண்டல தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக, சென்னை மற்றும் அதன் புறநகப் பகுதிகளில் இன்றிரவு முதல் மழைப்பொழிவு தீவிரமடையும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்று அழைக்கப்படும் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியலுக்கு வருகிறாரா பிரியங்கா காந்தியின் மகன்? ராபர்ட் வதேரா விளக்கம்..!காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தியின் மகன் ரைஹான் வதேரா அரசியலில் நுழையவிருப்பதாக பரவிய தகவல் குறித்து, அவரது தந்தையும் தொழிலதிபருமான ராபர்ட் வதேரா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

