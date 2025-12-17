புதன், 17 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (19:40 IST)

வளர்ப்பு கிளியை காப்பாற்ற போய் உயிரிழந்த நபர்.. பெங்களூரில் சோகம்...

parrot
பொதுவாக உலகம் முழுவதும் அதிகமானோர் நாயை செல்லப்பிராணியாக வளர்ப்பார்கள். அதற்கு அடுத்த இடத்தை பூனை பிடிக்கிறது. சிலர் ஆடு, மாடு, கோழி, வாத்து உள்ளிட்ட பலவற்றையும் செல்லப்பிராணியாக வளர்க்கிறார்கள். வெளிநாடுகளில் ஓனான், தவளை, பாம்பு ஆகியவற்றை கூட சிலர் செல்லப்பிராணியாக வளர்ப்பதுண்டு.

அதேபோல் கிளியை கூட சிலர் வளர்க்கிறார்கள். கிளியிடம் உள்ள சிறப்பு என்னவெனில், அதற்கு சரியான பயிற்சி கொடுத்தால் அது மனிதர்கள் போலவே பேசும் திறன் கொண்டது. வெளிநாடுகளில் சில கிளிகள் மனிதர்களை போலவே அழகாக பேசும் வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் அடிக்கடி வெளியாகி வைரலாவதுண்டு.

இந்நிலையில்தான் வளர்ப்பு கிளியை காப்பாற்ற போய் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெங்களூரில் நடந்திருக்கிறது. பெங்களூரில் கிரிநகர் பகுதியில் வசித்து வசித்து வந்தவர் அருண்குமார். அவருக்கு வயது 34. இவர் கடந்த பல மாதங்களாகவே ஒரு கிளியை செல்லமாக வளர்த்து வந்திருக்கிறார்.

3 நாட்களுக்கு முன்பு அந்த கிளி அவரின் வீட்டின் அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கிறது. அவர் பலமுறை அழைத்தும் கிளி அவரிடம் செல்லவில்லை. மின்சாரம் தாக்கி அது இறந்துவிடும் என பயந்து அருண்குமார் ஒரு இரும்பு கம்பியை நீட்டி அதை காப்பாற்ற முயன்றிருக்கிறார். ஆனால் மின்கம்பியில் மின்சாரம் தாக்கி அது உடலில் பாய்ந்து அருண்குமார் இறந்து போனார். இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு மணி நேரமாகியும் கிளி மின் கம்பத்திலேயே இருந்திருக்கிறது.

டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்.. பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்.. பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?தமிழகம் முழுவதும் டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகிறது. வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

10 லட்சத்தில் தொழில்.. 2 லட்சம் கடன்!.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?...

10 லட்சத்தில் தொழில்.. 2 லட்சம் கடன்!.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?...தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திற்காக தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் சார்பில் மகளிர்களுக்கு தொழில் கடன் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை வருகிறார் பியூஷ் கோயல்.. அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாரா?

சென்னை வருகிறார் பியூஷ் கோயல்.. அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாரா?தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், கூட்டணி கணக்குகளை சரிசெய்யும் நோக்கில் பாஜக மேலிடம் தனது வியூகங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், வரும் டிசம்பர் 22-ஆம் தேதி சென்னை வரவுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மதுவை முன்பதிவு செய்ய மொபைல் செயலி.. இனி காத்திருக்காமல் மது வாங்கி செல்லலாம்..!

மதுவை முன்பதிவு செய்ய மொபைல் செயலி.. இனி காத்திருக்காமல் மது வாங்கி செல்லலாம்..!டெல்லி அரசு தனது மதுபானக் கொள்கையில் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய அம்சமாக, மதுபான கையிருப்பை சரிபார்க்கவும், முன்பதிவு செய்யவும் ஒரு புதிய மொபைல் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கபடி வீரர் சுட்டுக்கொலை.. குற்றவாளியை துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்த போலீசார்..

ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கபடி வீரர் சுட்டுக்கொலை.. குற்றவாளியை துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்த போலீசார்..மொஹாலியில் கபடி வீரர் ராணா பாலச்சௌரியா சுட்டு கொல்லப்பட்ட வழக்கில், தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை பஞ்சாப் போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டு கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com