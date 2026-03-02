திங்கள், 2 மார்ச் 2026
திங்கள், 2 மார்ச் 2026 (08:39 IST)

விஜய்யின் தஞ்சை கூட்டத்திற்கு அனுமதி? தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வரும் மார்ச் 4-ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகே கட்சி நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக தஞ்சை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அய்யாசாமிபட்டி பகுதியில் சுமார் 9 ஏக்கர் பரப்பளவிலான தனியார் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திப்பில் தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
 
இந்த கூட்டத்தை நடத்த அனுமதி மற்றும் பாதுகாப்பு கோரி, தவெக தஞ்சை மத்திய மாவட்ட செயலாளர் ஆர். விஜயசரவணன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆர். ராஜாராமிடம் மனு அளித்துள்ளனர். கூட்டத்தில் சுமார் 4,900 நிர்வாகிகள் பங்கேற்பார்கள் என்றும், அவர்களுக்கு கியூஆர் கோடு வசதியுடன் கூடிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டு அனுமதி முறைப்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
காவல்துறை தரப்பில், தவெகவினர் தேர்வு செய்த இடத்தை ஆய்வு செய்த பின்னரே இறுதி அனுமதி குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சேலம், வேலூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இத்தகைய சந்திப்புகளை விஜய் நடத்தியுள்ள நிலையில், தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகிகள் சந்திப்பு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சந்திப்பு முடிவடைந்தவுடன் தவெகவின் முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 8 கோடி இழப்பு! பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் துபாய்.. என்ன காரணம்?

ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 8 கோடி இழப்பு! பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் துபாய்.. என்ன காரணம்?ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான நேரடி போர் காரணமாக, உலகின் பரபரப்பான வான்வழி முனையமான துபாய் சர்வதேச விமான நிலையம் முடக்கப்பட்டுள்ளது. நாளொன்றுக்கு சுமார் 2.6 லட்சம் பயணிகள் பயணிக்கும் இந்த விமான நிலையம் மூடப்பட்டதால், சர்வதேச விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் சீர்குலைந்துள்ளது.

10, 12-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வுகள் திடீர் ஒத்திவைப்பு! மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமா?

10, 12-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வுகள் திடீர் ஒத்திவைப்பு! மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமா?மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் அசாதாரண போர்ச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களால், அங்கு நடைபெறவிருந்த சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளை வாரியம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

ஓமன் எண்ணெய் கப்பலை தாக்கிய ஈரான்.. கொழுந்துவிட்டு எரியும் கப்பல்.. 15 இந்திய ஊழியர்களின் கதி என்ன?

ஓமன் எண்ணெய் கப்பலை தாக்கிய ஈரான்.. கொழுந்துவிட்டு எரியும் கப்பல்.. 15 இந்திய ஊழியர்களின் கதி என்ன?மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு இடையே, ஓமன் நாட்டின் கடல்சார் பாதுகாப்பு மையம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பலாவ் குடியரசின் கொடியுடன் பயணித்த 'ஸ்கைலைட்' என்ற எண்ணெய் கப்பல், முசந்தம் மாகாணத்தில் உள்ள காசாப் துறைமுகத்திற்கு வடக்கே 5 கடல் மைல் தொலைவில் இலக்கு வைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவின் முக்கிய பிரமுகர் தவெகவில் இணைகிறாரா? செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?

அமெரிக்காவின் முக்கிய பிரமுகர் தவெகவில் இணைகிறாரா? செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?ஈரோடு மாநகரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் அன்பு சகோதரர் விஜய் பாலாஜி தலைமையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது என செங்கோட்டையன் பேட்டியில் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறியதாவது;

பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகை

பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகைதமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை உற்சாகமான வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

