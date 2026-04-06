திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (12:37 IST)

லெபனான் குடியிருப்பு பகுதியை தாக்கிய இஸ்ரேல்!.. வீடுகள் தரைமட்டம்!. பலரும் பலி!..

ஒருபக்கம் ஈரான் நாட்டை தாக்கி வந்தாலும் ஒரு பக்கம் லெபனான் நாட்டின் மீதும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாத கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து இஸ்ரேல் கடந்த பல நாட்களாகவே வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
தற்போது லெபனான் எல்லைக்குள் இஸ்ரேல் ராணுவம் தனது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது.

லெபனான் நாட்டில் உள்ள 140க்கும் மேற்பட்ட ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாத அமைப்பினை குறிவைத்து இஸ்ரேலில் இந்த தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. லெபனானில் உள்ள 140க்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளை அழித்துவிட்டோம்.. லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா தீவிர பயிற்சி மையங்கள், ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் தரைமட்டமாகிவிட்டோம் என்று இஸ்ரேல் ஏற்கனவே சொன்னது.

இந்நிலையில்தான், லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டின் தெற்கு பகுதியில் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த குடியிருப்பு பகுதியில் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதல் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

இந்த தாக்குதலால் பல கட்டடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமான நிலையில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணியில் அவசரக்கால மீட்பு குழுவினர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்கள். இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலில் லெபனான் மக்கள் பலரும் உயிரினங்களுக்கு உயிரிழந்திருக்க கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது..

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் நடித்து வரும் நடிகை சுபாஷினி, தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் ரசிகர்கள் மற்றும் சின்னத்திரை கலைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்து நகைப்பிரியர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளது.

ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக 7-ஆவது முறையாக போட்டியிட அமைச்சர் ஆர்.காந்திக்கு அக்கட்சியின் தலைமை மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் சூடு பிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை மற்றும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து இன்று அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஜாபர் சாதிக் என்பவருக்கு தொடர்புடைய 40-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

