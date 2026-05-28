  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. suresh gopi twitted that vijay talked to him
Written By
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (14:22 IST)

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் பேசிய விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

suresh gopi
Publish: Thu, 28 May 2026 (14:22 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (14:25 IST)
google-news
தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் நேற்று டெல்லி கிளம்பி சென்றார். அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார். அவருக்கு பின் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து சில கோரிக்கைகளை வைத்தார். அதன்பின் அவர் அமித்ஷாவை சந்திப்பதற்கு நேரம் கேட்கப்பட்டது.

ஆனால் வேறு சில வேலைகளில் அமித்ஷா பிஸியாக இருந்தால் அவர் விஜயை சந்திக்கவில்லை. அதேபோல் இன்று காலை ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி உள்ளிட காங்கிரஸ் தலைவர்களை விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அதுவும் நடக்கவில்லை. எனவே இன்று காலை முதலமைச்சர் விஜய் சென்னை திரும்பினார்.

இந்நிலையில், மத்திய இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘பிரதமர் மோடியை சந்தித்த பின்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். கேரளம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக எப்போதும் இணைந்து செயல்படுவதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொண்டோம். ஒன்றிணைந்தால் வலிமையாக இருப்போம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அடுத்த கட்டுரையில்
பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்

அரசு உணவகங்களில் 5 ரூபாய்க்கு மீன் சாப்பாடு!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

அரசு உணவகங்களில் 5 ரூபாய்க்கு மீன் சாப்பாடு!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...தமிழகத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது தான் அம்மா உணவகம். ஏழை, எளியவருக்கு பயன்பெறும் வகையில் மிகவும் குறைவான விலையில் இந்த உணவகத்தில் உணவுகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...

ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தின் போது தவெக தலைவர் விஜய் ‘நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்.. எனக்கு அது அவசியமில்லை..

பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்

பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்துள்ளன.

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் பேசிய விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபியிடம் பேசிய விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் நேற்று டெல்லி கிளம்பி சென்றார்.

காவலர் கையை தவெகவினர் முறித்ததாக வந்த செய்தியும் பொய்.. இன்னும் எத்தனை பொய்தான் பரப்புவீங்க?

காவலர் கையை தவெகவினர் முறித்ததாக வந்த செய்தியும் பொய்.. இன்னும் எத்தனை பொய்தான் பரப்புவீங்க?தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காவலர் ஒருவரின் கை முறிக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களிலும், சில ஊடகங்களிலும் பரப்பப்பட்ட செய்திக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டக் காவல்துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.