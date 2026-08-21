  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
  4. today gold and silver price increased
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (12:54 IST)

வரலட்சுமி நோன்பு அன்று உயர்ந்த தங்கத்தின் விலை!.. இன்றைய நிலவரம்..

gold
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (12:57 IST)
google-news
சர்வதேச சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப தங்கத்தின் விலை ஏறியும், இறங்கியும் வருகிறது. கடந்த பல நாட்களாகவே தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது.

நேற்று தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், கணவனுக்காக பெண்கள் வரலட்சுமி நோன்பு இருக்கும் இன்று தங்கத்தின் விலைம் மேலும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ஒரு கிராம் 14,710-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளியை பொறுத்தவரை ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், கிலோவுக்கு 10 ஆயிரம் அதிகரித்து 2.65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
3 சொந்த வீடு இருக்கு!.. ஏன் அரசு பங்களாவில் இருக்கிங்க!.. உதயநிதியிடம் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி..

5 மாவட்டங்களில் 3 நாள் கனமழை பெய்யும்!.. வானிலை மையம் அப்டேட்!...

5 மாவட்டங்களில் 3 நாள் கனமழை பெய்யும்!.. வானிலை மையம் அப்டேட்!...21.8.2026 இன்று முதல் வருகிற 23.8.2026 வரை 5 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டேன்!. சவுக்கு சங்கர் ஒரு கோடி தரவேண்டும்!.. அருண் ஐபிஎஸ் வழக்கு!...

மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டேன்!. சவுக்கு சங்கர் ஒரு கோடி தரவேண்டும்!.. அருண் ஐபிஎஸ் வழக்கு!...கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகர கமிஷனாக இருந்தவர் அருண் ஐபிஎஸ்.

இந்திய கிராங்களில் ஸ்டார்லிங்க் சேவை.. எலான் மஸ்க் திட்டம்...

இந்திய கிராங்களில் ஸ்டார்லிங்க் சேவை.. எலான் மஸ்க் திட்டம்...இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவையை வழங்குவது குறித்து எலான் மஸ்க் மற்றும் அவரது ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் மீண்டும் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

பெண் விமானி பாலியல் வன்கொடுமை.. பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நுழைந்தவர் திருநங்கையா?

பெண் விமானி பாலியல் வன்கொடுமை.. பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நுழைந்தவர் திருநங்கையா?மும்பை பவாய் பகுதியில் திருநங்கையை போல மாறுவேடமிட்டு, பெண் விமானியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளியை ஆய்வு செய்ய வந்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்.. அடித்து துரத்திய பொதுமக்கள்.. ஜெய்ப்பூரில் பரபரப்பு..

பள்ளியை ஆய்வு செய்ய வந்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்.. அடித்து துரத்திய பொதுமக்கள்.. ஜெய்ப்பூரில் பரபரப்பு..ஜெய்ப்பூர் மாவட்டம் பாக்ரு பகுதியில் உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஆய்வு செய்ய சென்ற ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ நிர்வாகிகளுக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இடையே திடீர் மோதல் வெடித்தது.