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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (12:30 IST)

3 சொந்த வீடு இருக்கு!.. ஏன் அரசு பங்களாவில் இருக்கிங்க!.. உதயநிதியிடம் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி..

adhav arjuna
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (12:31 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் முதல் முறையாக சட்டமன்றத்திற்குள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பலரிடமும் கார் வசதி இல்லை. அதேபோல் உதவியாளரை வைத்துக் கொள்ளவும் வசதி இல்லை.

சமீபத்தில் ஒரு தவெக எம்.எல்.ஏ இதை ஒரு கோரிக்கையாக வைத்திருந்தார். அதை ஏற்று தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கு புதிய கார் வாங்கி கொடுக்கப்படும் எனவும்,  கார் மற்றும் உதவியாளர் வைத்துக் கொள்ள நீதி உதவியையும் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில் இன்று சட்டசபையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததுமே திமுக கஜானாவை காலி செய்துவிட்டது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் தற்போது இலவசமாக கார்களை கொடுக்கிறார்கள். இல்லாதவர்களுக்கு கொடுங்கள்.. ஆனால் திமுகவை சேர்ந்த 59 எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் கார் வேண்டாம் என்பதே எங்கள் நிலைப்பாடு எனக்கூறினார்.

அதன்பின் கார் தொடர்பாக பல திமுக எம்.எல்.ஏக்களும், தவெக எம்.எல்.ஏக்களும் கருத்து தெரிவித்தார்கள். அப்போது எழுந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ‘எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு இரண்டு மூன்று வீடுகள் உள்ளது. ஆனால் அரசு பங்களாவில் இருக்கிறார்.. உங்களுக்கு சொந்த வீடு உள்ளதே எதற்கு அரசு பங்களா வேண்டும் என கேள்வி எழுப்ப முடியுமா?’ அதுபோலத்தான் இதுவும்’ என பதிலடி கொடுத்தார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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