  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chennai gold price gone down againt today
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (11:30 IST)

மீண்டும் குறைந்த தங்கத்தின் விலை!. இன்றைய நிலவரம்....

gold price
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (11:34 IST)
google-news
சில மாதங்களுக்கு முன்பு தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து கொண்டே சென்று ஒரு லட்சத்தை தொட்டது. அதன்பின் ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரத்தையும் தாண்டியது. ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை குறைவது, உயர்வது என மாறி மாறி நடந்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனால் மாலையில் கிராமுக்கு நூறு ரூபாய் உயர்ந்தது..

நேற்று தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.30ம், ஒரு சவரனுக்கு 240ம் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 13 ஆயிரத்து 350க்கும் ஒரு பவுன் ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று தங்கத்தின் விலை குறைந்திருக்கிறது.. கிராமுக்கு 50-ம் ஒரு சவரனுக்கு 400ம் குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 13 ஆயிரத்து 300க்கும், ஒரு பவுன் ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 400க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெள்ளியை பொறுத்தவரை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் 240க்கும் ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அடுத்த கட்டுரையில்
வீ த லீடர்ஸ்!.. நாளை பொள்ளாச்சியில் மாநாடு!.. களம் இறங்கிய அண்ணாமலை..

சிறுவர்களை அடிமையாக்கும் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்!.. Autoplay கட் ஆகிறதா?..

சிறுவர்களை அடிமையாக்கும் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்!.. Autoplay கட் ஆகிறதா?..தற்போது எல்லார் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் இருக்கிறது.

பிள்ளை பிடிப்பது போல எம்.எல்.ஏக்களை பிடிப்பது களவாணித்தனம்!.. விஜயை திட்டும் டிடிவி!..

பிள்ளை பிடிப்பது போல எம்.எல்.ஏக்களை பிடிப்பது களவாணித்தனம்!.. விஜயை திட்டும் டிடிவி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றதில் இருந்தே அமமுக கட்சியின் தலைவர் டிடிவி தினகரன் முதல்வர் விஜயையும், தவெகவையும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

வீ த லீடர்ஸ்!.. நாளை பொள்ளாச்சியில் மாநாடு!.. களம் இறங்கிய அண்ணாமலை..

வீ த லீடர்ஸ்!.. நாளை பொள்ளாச்சியில் மாநாடு!.. களம் இறங்கிய அண்ணாமலை..தமிழக பாஜக தலைவர்களில் முக்கியமானவர் அண்ணாமலை.

மீண்டும் குறைந்த தங்கத்தின் விலை!. இன்றைய நிலவரம்....

மீண்டும் குறைந்த தங்கத்தின் விலை!. இன்றைய நிலவரம்....சில மாதங்களுக்கு முன்பு தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து கொண்டே சென்று ஒரு லட்சத்தை தொட்டது.

இனிமே அரசு விழாக்களில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல்தான்!.. ஒன்றிய அரசு அறிவிப்பு!...

இனிமே அரசு விழாக்களில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல்தான்!.. ஒன்றிய அரசு அறிவிப்பு!...தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஆளுநர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் முதலில் தேசிய கீதம் ஒலிப்பதை திமுக கடுமையாக எதிர்த்தது.