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Written By SIVA SIVA

ரிசர்வ் வங்கியின் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கை.. இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சூப்பராக உயர்வு...

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (17:46 IST)
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சர்வதேச வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கான அதிக தேவையால் சரிவை சந்தித்து வந்த இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை மீட்டெடுக்க ரிசர்வ் வங்கி  அதிரடியான புதிய நடைமுறைகளைக் கொண்டுவந்தது. 
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளி சந்தையில் இருந்து டாலர்களை வாங்குவதை தவிர்த்து, நேரடியாக ரிசர்வ் வங்கியிடமே பெற்றுக் கொள்ளும் சிறப்பு ஏற்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் பொதுச்சந்தையில் டாலருக்கான அழுத்தம் பெருமளவு குறைந்தது.
 
மேலும், அந்நிய செலவாணி டெரிவேட்டிவ் ஒப்பந்தங்கள் மீதான புதிய கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு 20 சதவீத ரொக்க இருப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்ட போன்ற சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை ஆர்பிஐ தீவிரப்படுத்தியது. ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த திட்டமிட்ட முயற்சிகளுக்கு உடனடியாக நல்ல பலன் கிடைத்துள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, வாரத்தின் முதல் நாளான இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அதிரடியாக 94 பைசா உயர்ந்துள்ளது. முன்பு 96.72 ஆக இருந்த ரூபாயின் மதிப்பு தற்போது 95.77 ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஆர்பிஐ-யின் இந்த தொடர்ச்சியான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளால், வரவிருக்கும் நாட்களில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வலுவடையும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் மற்றும் சந்தை ஆய்வாளர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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