ஹோம் லோன், பர்சனல் லோன் வட்டி விகிதங்களில் திடீர் மாற்றம்.. RBI சொல்வது என்ன?
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மிதவிகித கடன்களுக்கான வட்டி விகித மாற்றங்களை விரைவுபடுத்த புதிய வரைவு விதிகளை செய்துள்ளது. இதன்படி, தற்போது பல கடன்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மாறும் வட்டி விகிதத்தை, அதிகபட்சமாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்ற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கும்போது, அதன் பலன் கடனுள்ளவர்களை விரைவில் சென்றடையும்; அதேசமயம் வட்டி உயர்ந்தால் அதற்கான தாக்கமும் உடனடியாக இருக்கும்.
தற்போது இந்த விதிகள் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்றும், செப்டம்பர் 11, 2026 வரை கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டால், புதிய விதிகள் 2027 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரக்கூடும். ஏற்கனவே உள்ள மிதவிகித கடன்தாரர்கள் 2029 ஏப்ரல் 1க்குள் புதிய முறைக்கு மாறலாம். இதற்கு கட்டணம் ஏதுமில்லை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் ஒப்புதல் பெறப்படும்.
புதிய கடன் வாங்குபவர்கள் வட்டி விகிதத்தை மட்டும் பார்க்காமல், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட Spread மற்றும் வட்டி மாறும் கால அவகாசத்தை கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
Edited by Siva