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  4. Janmashtami 2026: Banks Closed in Several Cities on September 4
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (09:09 IST)

இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி.. இந்தியாவின் எல்லா வங்கிகளுக்கும் விடுமுறையா? எங்கெல்லாம் விடுமுறை இல்லை...

ஜன்மாஷ்டமி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (09:09 IST)
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கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமியை முன்னிட்டு இன்று, செப்டம்பர் 4, 2026 வெள்ளிக்கிழமை, இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது. ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள விடுமுறை பட்டியலின்படி, குறிப்பிட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் வங்கி மையங்களில் மட்டும் இந்த விடுமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நாடு முழுவதும் அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்பட்டிருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சென்னை, அகமதாபாத், ஐஸ்வால், போபால், சண்டிகர், டேராடூன், காங்டாக், ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், கான்பூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, பாட்னா, ராய்ப்பூர், சிம்லா, ஷில்லாங், ஸ்ரீநகர், திருவனந்தபுரம், விஜயவாடா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் உள்ள வங்கி கிளைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம், குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம், தெலங்கானா, ராஜஸ்தான், மேற்கு வங்கம், பீகார் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வங்கி சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம்.
 
அதேநேரத்தில் மும்பை, நாக்பூர், பெங்களூரு, டெல்லி, கோவா, கேரளாவின் சில பகுதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும். கிளைக்கு நேரில் சென்று ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்தல், லாக்கர் பயன்பாடு, காசோலை உள்ளிட்ட பணிகள் இருப்பவர்கள் தங்களது கிளையின் விடுமுறை நிலையை முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது நல்லது.
 
வங்கிக் கிளைகள் மூடப்பட்டாலும் டிஜிட்டல் சேவைகள் தொடர்ந்து இயங்கும். UPI, மொபைல் பேங்கிங், இன்டர்நெட் பேங்கிங், ஆன்லைன் பணப் பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகளை வழக்கம்போல் பயன்படுத்தலாம். ஏடிஎம் சேவைகளும் பொதுவாக கிடைக்கும்.
 
இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி அல்லது ஜன்மாஷ்டமி கொண்டாடப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் பிறப்பை குறிக்கும் இந்த நாளில் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து, கோயில்களுக்கு சென்று சிறப்பு வழிபாடுகளில் பங்கேற்பார்கள். தீமையை நன்மை வெல்லும் என்பதன் அடையாளமாக கிருஷ்ணரின் பிறப்பு கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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