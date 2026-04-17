வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026 (10:33 IST)

முடங்கியது 'X' தளம்: உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் பாதிப்பு!

எலான் மஸ்க்கிற்கு சொந்தமான 'X' சமூக வலைதள தளம், இன்று காலை திடீரென முடங்கியது. இதனால் உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் தங்களின் கணக்குகளை அணுக முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
 
சேவை தடங்கல்களை கண்காணிக்கும் 'டௌன்டெக்டர்' தளத்தில், சுமார் 5,400-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன. குறிப்பாக, நியூயார்க் மற்றும் சியாட்டில் போன்ற நகரங்களில் வசிக்கும் பயனர்கள் இந்த பாதிப்பை அதிக அளவில் எதிர்கொண்டனர்.
 
சில பயனர்களுக்குச் சில நிமிடங்களிலேயே சேவை சீரான நிலையில், பலருக்கு செயலி மற்றும் இணையதளத்தை பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் நீடித்தது. இந்த முடக்கத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணம் குறித்து எலான் மஸ்க் தரப்பிலிருந்தோ அல்லது 'X' நிர்வாகத்திலிருந்தோ இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
 
பயனர்கள் சிலர் தங்கள் இணைய இணைப்பை சரிபார்ப்பது, செயலியை புதுப்பிப்பது அல்லது கேச் தரவுகளை அழிப்பது போன்ற முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். இருப்பினும், இது நிறுவனத்தின் சர்வர் பக்கத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு என்பதால், தனிப்பட்ட பயனர்களின் தீர்வுகள் பெரிய அளவில் பலனளிக்கவில்லை. 
 
சில நாட்களுக்கு முன்னரும் இதே போன்ற தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை 'X' தளம் எதிர்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Siva

மேற்கு வங்க அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிரான வழக்கு: தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்..!

மேற்கு வங்க அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிரான வழக்கு: தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்..!மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட நிர்வாக மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம் பன்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

தம்பி இறங்கி அடிக்கிறார்!.. அவருக்கு என் ஆதரவு உண்டு!.. திரையுலகில் முதல் ஆதரவு!..

தம்பி இறங்கி அடிக்கிறார்!.. அவருக்கு என் ஆதரவு உண்டு!.. திரையுலகில் முதல் ஆதரவு!..எம்ஜிஆருக்கு பின் சிவாஜி கணேசன்,பாக்கியராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார், விஜயகாந்த், கமல்ஹாசன் என பலரும் அரசியல் கட்சி துவங்கினார்கள்.

சாணக்கியர் இன்று உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ச்சியடைவார்.. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பிரியங்கா காந்தி!

சாணக்கியர் இன்று உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ச்சியடைவார்.. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பிரியங்கா காந்தி!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, தனது கட்சி இந்த மசோதாவை முழுமையாக ஆதரிப்பதாக தெரிவித்தார். அதே வேளையில், இந்த மசோதாவை கொண்டு வருவதில் மத்திய அரசு காட்டும் அரசியல் தந்திரங்களை கண்டு "சாணக்கியரே உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ச்சியடைவார்" என்று கடுமையாக சாடினார்.

விஜய்க்கு விசில் அடிக்கலாம்.. ஓட்டு போட முடியாது.. பிரகாஷ்ராஜ் அட்டாக்!...

விஜய்க்கு விசில் அடிக்கலாம்.. ஓட்டு போட முடியாது.. பிரகாஷ்ராஜ் அட்டாக்!...திரைத்துறையிலிருந்து பல நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.. அவர்களில் விஜயும் ஒருவர்..

ஒட்டகம் பருத்திக்கொட்டை கனவு காண்பது போல.. டிரம்பின் கருத்தை கிண்டல் செய்த ஈரான்!

ஒட்டகம் பருத்திக்கொட்டை கனவு காண்பது போல.. டிரம்பின் கருத்தை கிண்டல் செய்த ஈரான்!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க அமைதி ஒப்பந்தத்தை எட்ட "மிக நெருக்கமான" நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். ஈரானின் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை ஒப்படைக்க அந்த நாடு ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் அமெரிக்காவிற்கு எண்ணெய் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தடையற்ற அதிகாரம் கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி ஆசிம் முனீர் முன்னெடுத்த சமரச பேச்சுகளுக்கு பிறகு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

