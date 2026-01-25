ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (18:16 IST)

தேர்தலில் தனித்து நின்றால் த.வெ.க எத்தனை % வாக்குகளைப் பெறும்? எலான் மஸ்க்கின் Grok கணிப்பு..!

தேர்தலில் தனித்து நின்றால் த.வெ.க எத்தனை % வாக்குகளைப் பெறும்? எலான் மஸ்க்கின் Grok கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், எலான் மஸ்க்கின் செயற்கை நுண்ணறிவு தளமான Grok வெளியிட்டுள்ள கணிப்பு பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் வரவிருக்கும் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டால் எவ்வளவு சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்ற கேள்விக்கு, Grok மிக சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளது.
 
தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் பல்வேறு தரப்பு கருத்துக்கணிப்புகளை ஆய்வு செய்துள்ள Grok த.வெ.க தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில் 25% முதல் 35% வரை வாக்குகளை பெற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. கட்சியின் உள்கட்சி ஆய்வுகள் 30 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை பெறலாம் எனக் கூறுவதையும், சுயாதீன ஆய்வாளர்கள் 23% முதல் 40% வரை கணிப்பதையும் Grok தனது பதிலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்த வாக்கு சதவீதம் என்பது அமையப்போகும் கூட்டணிகள், வேட்பாளர் தேர்வு மற்றும் தேர்தல் சமயத்தில் மக்களின் மனநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும் என்றும் Grok எச்சரித்துள்ளது. திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக விஜய் தன்னை முன்னிறுத்தி வரும் வேளையில், இந்த 35% வாக்கு வங்கி என்பது தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva

ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!

ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மற்றும் கொச்சி மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட சம்பவங்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்து இளைஞர் உயிருடன் தீ வைத்து கொலையா? தேர்தலுக்கு முன் மதக்கலவரம் ஏற்படுத்த சதியா?

இந்து இளைஞர் உயிருடன் தீ வைத்து கொலையா? தேர்தலுக்கு முன் மதக்கலவரம் ஏற்படுத்த சதியா?வங்கதேசத்தின் நரசிங்கடியில் உள்ள ஒரு மோட்டார் கேரேஜில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏற்பட்ட மர்மத் தீவிபத்தில், 25 வயதான சஞ்சல் பௌமிக் என்ற இந்து இளைஞர் உயிருடன் எரித்து கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அந்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராகுல் காந்தி ஒரு சர்வாதிகாரப் போக்கு கொண்ட தலைவர்: காங்கிரஸில் இருந்து விலகிய பிரபலம்..!

ராகுல் காந்தி ஒரு சர்வாதிகாரப் போக்கு கொண்ட தலைவர்: காங்கிரஸில் இருந்து விலகிய பிரபலம்..!காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஷகீல் அகமது, அக்கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக விலகியிருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை இறைச்சி, கோழி, மீன் கடைகள் திறக்க கூடாதா? கலெக்டர் உத்தரவால் பரபரப்பு..!

நாளை இறைச்சி, கோழி, மீன் கடைகள் திறக்க கூடாதா? கலெக்டர் உத்தரவால் பரபரப்பு..!ஒடிசா மாநிலம் கோராபுட் மாவட்ட ஆட்சியர் மனோஜ் சத்யவான் மகாஜன், குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்டம் முழுவதும் அசைவ உணவுகளுக்குத் தடை விதித்து அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

போலீஸ் வாகனத்தின் மீது வெடிகுண்டு வீச்சு.. திருச்சி அருகே பயங்கரம்..!

போலீஸ் வாகனத்தின் மீது வெடிகுண்டு வீச்சு.. திருச்சி அருகே பயங்கரம்..!திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போலீஸ் வாகனத்தின் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துணிகர தாக்குதலை கண்டித்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாகக் கூறி திமுக அரசை கடுமையாக தனது எக்ஸ் தளத்தில் சாடியுள்ளார். அவருடைய ட்வீட் இதோ:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com