தேர்தலில் தனித்து நின்றால் த.வெ.க எத்தனை % வாக்குகளைப் பெறும்? எலான் மஸ்க்கின் Grok கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், எலான் மஸ்க்கின் செயற்கை நுண்ணறிவு தளமான Grok வெளியிட்டுள்ள கணிப்பு பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் வரவிருக்கும் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டால் எவ்வளவு சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்ற கேள்விக்கு, Grok மிக சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளது.
தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் பல்வேறு தரப்பு கருத்துக்கணிப்புகளை ஆய்வு செய்துள்ள Grok த.வெ.க தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில் 25% முதல் 35% வரை வாக்குகளை பெற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. கட்சியின் உள்கட்சி ஆய்வுகள் 30 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை பெறலாம் எனக் கூறுவதையும், சுயாதீன ஆய்வாளர்கள் 23% முதல் 40% வரை கணிப்பதையும் Grok தனது பதிலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த வாக்கு சதவீதம் என்பது அமையப்போகும் கூட்டணிகள், வேட்பாளர் தேர்வு மற்றும் தேர்தல் சமயத்தில் மக்களின் மனநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும் என்றும் Grok எச்சரித்துள்ளது. திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக விஜய் தன்னை முன்னிறுத்தி வரும் வேளையில், இந்த 35% வாக்கு வங்கி என்பது தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
