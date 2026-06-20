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Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (14:33 IST)

அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறு!.. இந்தியர்களுக்கு எதிராக அதிகரிக்கும் இனவெறி!..

racism
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (14:33 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (14:35 IST)
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அமெரிக்காவில் அந்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் அங்கேயே போய் வசிக்கிறார்கள். வேலைக்காக சென்றவர்கள் கூட ஒரு கட்டத்தில் அங்கேயே குடும்பத்துடன் தங்கி செட்டிலாகிவிடுகிறார்கள். அந்த நாட்டின் குடியுரிமையையும் பெற்று அந்நாட்டு மக்களாகவே மாறிவிடுகிறார்கள்.

இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே போவது அமெரிக்காவில் வசிக்கும் அந்நாட்டு மக்களிடம் கோபத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.  அதிலும் இனவெறி கொண்ட பலரும் இந்தியர்களை பார்த்தால் ‘எங்கள் நாட்டில் ஏன் இருக்கிறீர்கள்? எங்கள் நாட்டிலிருந்து வெளியேறுங்கள்.. உங்களால் எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை.. எங்களின் வாழ்வாதாரம் போய்விட்டது’ என்றெல்லாம் சண்டை போடுகிறார்கள்.. பொது இடங்களில் இந்தியர்களை பார்த்து கத்திக் கூச்சல் போடுகிறார்கள். சில இடத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு கூட நடக்கிறது..

குறிப்பாக, அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் இனவெறி தொடர்பான வன்முறைகள் அதிகரித்திருக்கிறது. அங்குள்ள இந்தியர்களை பார்த்து ‘இந்தியாவுக்கே திரும்பி செல்லுங்கள்.. டெக்சாஸ் மாகாணத்தை கைப்பற்றுவதை நிறுத்துங்கள்.. இந்துக்கள் இங்கே வசிக்க கூடாது’ என்று அமெரிக்கர்கள் வெறுப்பை கக்குகிறார்கள்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட ஒரு அமெரிக்கர் இந்திய தேசியக்கொடியை கிழித்து அவமதிப்பு செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க எம்பி ராஜகிருஷ்ணமூர்த்தி ‘அமெரிக்காவில் இந்தியர்களுக்கு எதிராக இனவெறி அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்காவில் இது போன்ற வெறுப்புணர்வுக்கே இடம் இல்லை’ என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறு!.. இந்தியர்களுக்கு எதிராக அதிகரிக்கும் இனவெறி!..

அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறு!.. இந்தியர்களுக்கு எதிராக அதிகரிக்கும் இனவெறி!..அமெரிக்காவில் அந்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் அங்கேயே போய் வசிக்கிறார்கள்.

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