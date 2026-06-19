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இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான 14 அம்ச இடைக்கால அமைதி உடன்படிக்கை அதிகாரப்பூர்வமாகச் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வந்த போர் சூழல் முடிவுக்கு வந்துள்ளதுடன், உலகப் பொருளாதாரம் சந்தித்த மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலும் தற்காலிகமாக நீங்கியுள்ளது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தனது வழக்கமான அதிரடி பாணியில் உலக நாடுகளிடமும், அமெரிக்க மக்களிடமும் தனக்கு நன்றி தெரிவிக்குமாறு பேசினார்.
அமெரிக்கா விதித்த கடற்படை முற்றுகை மற்றும் ஈரான் தரப்பு அச்சுறுத்தலால், உலகின் மிக முக்கியமான கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்துப் பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கியிருந்தது. இதனால் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, பெட்ரோல், டீசல் விலையும், பணவீக்கமும் கடுமையாக உயர்ந்தன.
தற்போது கையெழுத்தாகியுள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை எவ்வித வரியும் அல்லது கட்டணமும் இன்றி சர்வதேசக் கப்பல் போக்குவரத்திற்குப் பயன்படுத்த ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. அமெரிக்காவும் தனது கடற்படை முற்றுகையை விலக்கியுள்ளது.
உலக நாடுகளின் கப்பல்களே... உங்கள் இன்ஜின்களை ஸ்டார்ட் செய்யுங்கள்! எண்ணெய் தடையின்றி பாயட்டும்! என்று டிரம்ப் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதனால் சர்வதேசச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரே நாளில் 2% வரை சரிந்து, விலைவாசி உயர்வு கட்டுக்குள் வரத் தொடங்கியுள்ளது.
டிரம்பின் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மிக முக்கிய நோக்கம் ஈரானின் அணு ஆயுதக் கனவை முடக்குவதுதான். கடந்த 2015-ல் ஒபாமா நிர்வாகம் செய்த அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை விட இந்த புதிய ஒப்பந்தம் மிகவும் கடுமையானது என்று டிரம்ப் நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.
ஈரான் இனி எந்தச் சூழ்நிலையிலும் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்கவோ அல்லது பிற நாடுகளிடம் இருந்து பெறவோ கூடாது என இந்த ஒப்பந்தத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய டிரம்ப், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் உலகம் இப்போது பாதுகாப்பான ஒன்றாக மாறியுள்ளது என்று பேசினார்.
அமெரிக்கா-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் வெளியான அடுத்த நிமிடமே, அமெரிக்காவின் முன்னணி பங்குச் சந்தைகளான நாஸ்டாக் , டவ் ஜோன்ஸ் மற்றும் எஸ் அண்ட் பி ஆகியவை வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. குறிப்பாக டெக்னாலஜி மற்றும் செமிகண்டக்டர் (சிப் தயாரிப்பு) நிறுவனங்களின் பங்குகள் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தன.
இந்த நிலையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் டிரம்ப் பேசுகையில்:
ஒவ்வொரு முறை நாம் அமைதியைப் பற்றிப் பேசும் போதும், பங்குச் சந்தை ராக்கெட் போல மேலே பாய்ந்தது. உலகிலேயே மிக புத்திசாலித்தனமானது பங்குச் சந்தைதான் . உலகமே பேரழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்ததை மாற்றி, கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை சரிசெய்து, பங்குச் சந்தையை இந்த அளவிற்கு உச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளேன். இதற்காகவாவது நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்! என்று டிரம்ப் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
எனினும், இந்த ஒப்பந்தம் 60 நாட்களுக்கான இடைக்கால உடன்படிக்கை மட்டுமே என்பதால், அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஈரானின் அணுசக்தி மற்றும் பொருளாதாரத் தடைகள் குறித்த இறுதி முடிவுகள் சுவிட்சர்லாந்தில் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகே முழுமையாகத் தெரியவரும் என சர்வதேச அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
இதற்காவது எனக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்! – டிரம்ப் பெருமிதம்!
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