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இந்தியாவின் முக்கியத்துவம் குறைப்பு!.. இந்தோ - பசிபிக் பேரை மாற்றும் டொனல்ட் டிரம்ப்!..
டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக மாறிய பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். பல மாற்றங்களையும் செய்து வருகிறார். குறிப்பாக அமெரிக்காவின் பல கொள்கைகளை அவர் மாற்றியமைத்து
வருகிறார். ஏற்கனவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளின் மீதும் இறக்குமதி வரியை பல மடங்கு உயர்த்தினார். அதன்பின் அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதை கண்டித்ததால் அதிலிருந்து பின் வாங்கினார்..
ஒருபக்கம் ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கினார். இதன் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது. தற்போது அந்த போர் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் அமெரிக்காவின் முக்கிய இராணுவ பிரிவான இந்தோ - பசிபிக் கமாண்ட்(USINDOPACOM) என்ற பெயரை பசிபிக் கமாண்ட் (USPACOM) என மாற்றுவதாக டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்..
சீனாவை எதிர்கொள்ளவும், இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் இந்தியாவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தவும் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக இந்தோ பசிபிக் என்ற வார்த்தையை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி வந்த நிலையில்தான் தற்போது அதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
வருகிறார். ஏற்கனவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளின் மீதும் இறக்குமதி வரியை பல மடங்கு உயர்த்தினார். அதன்பின் அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதை கண்டித்ததால் அதிலிருந்து பின் வாங்கினார்..
ஒருபக்கம் ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கினார். இதன் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது. தற்போது அந்த போர் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் அமெரிக்காவின் முக்கிய இராணுவ பிரிவான இந்தோ - பசிபிக் கமாண்ட்(USINDOPACOM) என்ற பெயரை பசிபிக் கமாண்ட் (USPACOM) என மாற்றுவதாக டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்..
அதெப்படி தடை போடலாம்.. டெல்லி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டெலிகிராம்...
ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் நீட் மறுதேர்வுக்கு முன்னதாக, தங்களுக்கு தற்காலிக தடை விதித்த மத்திய அரசின் முடிவை எதிர்த்து டெலிகிராம் நிறுவனம் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. இந்த தடை உத்தரவு தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் பிரிவு 69A-இன் கீழ், ஜூன் 22 வரை குறுகிய காலத்திற்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்தியாவின் முக்கியத்துவம் குறைப்பு!.. இந்தோ - பசிபிக் பேரை மாற்றும் டொனல்ட் டிரம்ப்!..
ஒரு எம்பிக்கு ரூ.15 கோடி.. உத்தவ் தாக்கரே எம்பிக்களை விலைக்கு வாங்குகிறாரா ஏக்நாத் ஷிண்டே?
மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சியின் மக்களவை எம்பிக்கள் சிலர், தங்களது தொலைபேசிகளை அணைத்து வைத்துள்ளதால் கட்சியில் குழப்பம் மற்றும் அதிருப்தி அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தங்களின் எம்பிக்களை தக்கவைக்க உத்தவ் தாக்கரேவும் மற்ற மூத்த தலைவர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் சமாதான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.