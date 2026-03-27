வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (22:17 IST)

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. ஈரானில் 1937 பேர் பலி!..

கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதல் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த போர் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபக்கம் அமெரிக்காவுக்கு இராணுவ தடங்கள் அமைக்க இடம் கொடுத்துள்ள வளைகுடா நாடுகளை குறிவைத்து ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. அவ்வப்போது இஸ்ரேல் நாட்டின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக செய்திகள் வெளியானாலும் போர் நின்றபாடில்லை.

இந்த போர் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் தடைப்பட்டிருப்பதால் சமையல் சிலிண்டர், பெட்ரோல் போன்ற எரிபொருட்கள் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் நடத்தி வரும் தாக்குதலால் ஈரானில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 1900-ஐ கடந்துவிட்டது. இதுவரை 1937 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். மேலும் 20 ஆயிரம் பேர் காயமடைந்துள்ளனர்..

நேற்று இஸ்ரேலின் வான்வளி தாக்குதலில் ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் மக்கள் வசிக்கும் கட்டிடங்கள் உருக்குலைந்து போயிருக்கிறது.. இடுபாடுகளை சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்!... தேதியை மாற்றிய விஜய்!..

234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்!... தேதியை மாற்றிய விஜய்!..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது

உன் கட்சிக்காரன் அசிங்கமா பேசினப்ப நீ எங்க இருந்த?!.. விஜயை விளாசிய சீமான்!..

உன் கட்சிக்காரன் அசிங்கமா பேசினப்ப நீ எங்க இருந்த?!.. விஜயை விளாசிய சீமான்!..விஜய் எப்போது கட்சி தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே விஜயின் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும், தவெக ட்சியினரும் சமூக வலைதளங்களில் தவெகவையும், விஜயையும் விமர்சிப்பவர்களை மிகவும் ஆபாசமாகவும், கீழ்த்தரமாகவும் விமர்சித்தும், திட்டியும் வருகிறார்கள். இதையெல்லாம் விஜய் கண்டு கொள்வதே இல்லை..

நான் பேசுற இடத்தில் திடீர் பள்ளம் எப்படி வந்துச்சு?!.. வெட்கமா இல்லையா?.. பொங்கிய விஜய்...

நான் பேசுற இடத்தில் திடீர் பள்ளம் எப்படி வந்துச்சு?!.. வெட்கமா இல்லையா?.. பொங்கிய விஜய்...தவெக தலைவர் விஜய் மார்ச் 28ம் தேதியான நாளை பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.

அமெரிக்கா உள்ளேயே புகுந்துவிட்டதா ஈரானின் ட்ரோன்கள்.. 4 மணி நேரம் சுற்றிய 15 மர்ம ட்ரோன்களால் பரபரப்பு..!

அமெரிக்கா உள்ளேயே புகுந்துவிட்டதா ஈரானின் ட்ரோன்கள்.. 4 மணி நேரம் சுற்றிய 15 மர்ம ட்ரோன்களால் பரபரப்பு..!அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் லூசியானா மாகாணத்தில் உள்ள பார்க்ஸ்டேல் விமானப்படை தளத்தின் வான்பரப்பில் மர்மமான முறையில் ட்ரோன்கள் பறந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் செய்தது முழுக்க முழுக்க பைத்தியக்காரத்தனம்.. அமெரிக்க செனட்டர் கடும் விமர்சனம்..!

டிரம்ப் செய்தது முழுக்க முழுக்க பைத்தியக்காரத்தனம்.. அமெரிக்க செனட்டர் கடும் விமர்சனம்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர்ச்சூழல் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்லும் கப்பல்களுக்கு ஈரான் 2 பில்லியன் டாலர் கட்டணம் விதிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஈரானின் இந்த அதிரடி முடிவை அமெரிக்க செனட்டர் கிறிஸ் மர்பி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

