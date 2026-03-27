வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (18:24 IST)

நண்பேண்டா!. நானும் மோடியும் சொன்னதை செய்வோம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஃபீலிங்...

டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். முதலில் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் இறக்குமதி வரியை உயர்த்தினார். குறிப்பாக இந்திய ரஷ்யாவிடம் கட்சா எண்ணெய் வாங்க கூடாது.. மீறி வாங்கினால் அந்த நாட்டுக்கு அதிக அளவில் வரி விதிப்போம் என்று சொன்னார்.

ஆனால் இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது நிறுத்தவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த டிரம்ப் இந்தியாவுக்கான வரியை 25 சதவீதமாக உயர்த்தினார்.. அதோடு கூடுதல் வரியாக மேலும் 25 சதவீத வரி விதித்தார். இதனால், இந்தியா அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரியை கொடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

அதன்பின் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு அதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு இந்தியாவுக்கான வரி 18 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது. டொனால்ட் டிரம்ப் திடீரென இந்தியாவுக்கு நெருக்கமானவர் போல பேசுகிறார்.. சில சமயம் இந்தியாவின் எதிரி போலும் மிரட்டுகிறார். அவரை புரிந்து கொள்வதே கஷ்டமாக இருக்கிறது.. இந்நிலையில், இந்தியாவுடனான நமது உறவு இனிவரும் காலங்களில் மேலும் வலுப்பெறும்.. மற்றவர்களைப் போல அல்லாமல் பிரதமர் மோடியும் நானும் சொன்னதை செய்து முடிப்பவர்கள் என பேசியிருக்கிறார்..

ஒருபக்கம் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் சேர்ந்து தொடர்ந்து ஈரான் நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் எப்போது முடிவுக்கு வரும் என தெரியவில்லை.. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.. பல மாநிலங்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒருபக்கம் ஹோட்டல்கள் விறகு அடுப்புக்கு மாறி வருகிறது. பிரதமர் மோடி இது தொடர்பாக டொனால்ட் டிரம்பிடம் பேசி சுமூக முடிவை எட்ட வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது

