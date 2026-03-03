செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (10:03 IST)

ஈரானை தாக்கிய இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர்!.. 600க்கும் மேற்பட்டோர் மரணம்!..

war
கடந்த 2 நாட்களாகவே ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானில்தான் முதல் தாக்குதல் நடைபெற்றது. அங்கு பல கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தது. இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஈரானின் அதிபர் காமேனி கொல்லப்பட்டார். மேலும் அவரின் மகள், மருமகன், பேரன் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரும் பலியாகினர்.

இதையடுத்து ஈரானுக்கு புதிய தலைவர் நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் வளைகுடா நாடுகளில் இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்கள் இருக்கும் இடங்களை குறிவைத்து ஈரான் தொடர் ட்ரோன் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. துபாயில் ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டல், புர்ஜ் கலிபா கோபுரம், எண்ணெய் நிறுவனம் ஆகியவற்றிலும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது.

இதனால் அனைத்து வளைகுடா நாடுகளிலும் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. துபாய், சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பல வளைகுடா நாடுகளில் இந்தியர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள். அதேபோல், சுற்றுலாவுக்காக பல அமெரிக்கர்களும் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற முடியாமல் தவித்து வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் ஈரானில் இதுவரை 550 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். அதேபோல், இஸ்ரேலில் 12 பேரும், அமெரிக்காவில் 3 பேரும், குவைத்தில் 3 பொதுமக்களும், சவுதியில் 2 பேரும், கத்தாரில் 22 பேரும் உயிரிழந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் ஈரான் தலைவர் கொல்லப்பட்டதில் கோபமடைந்த பாகிஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்கா தூதரகத்தை பலரும் தாக்க சென்றார்கள். அவர்களை பாகிஸ்தான் இராணுவம் சுட்டதில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் மரணமடைந்தனர்.

நேற்று சென்செக்ஸ் 1,048 புள்ளிகள் சரிவு.. இன்று இந்திய பங்குச்சந்தைக்கு விடுமுறை.. நாளையும் விடுமுறையா?

நேற்று சென்செக்ஸ் 1,048 புள்ளிகள் சரிவு.. இன்று இந்திய பங்குச்சந்தைக்கு விடுமுறை.. நாளையும் விடுமுறையா?ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று அதாவது மார்ச் 3ஆம் தேதி இந்திய பங்குச்சந்தைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், நாட்டின் பல பகுதிகளில் மார்ச் 4 அன்றுதான் ஹோலி கொண்டாடப்படுவதால், இந்த விடுமுறை தேதி குறித்து வர்த்தகர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

போர் எதிரொலி!.. 14 நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கர்கள் வெளியேற உத்தரவு!...

போர் எதிரொலி!.. 14 நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கர்கள் வெளியேற உத்தரவு!...ஈரானுடன் நடத்தப்பட்ட அணு ஆயுதம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தால் அந்நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க படையினர் கூட்டுத் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறார்கள்..

சவுதி அரேபியாவின் அமெரிக்க தூதரகத்தை ட்ரோன் வைத்து தாக்கிய ஈரான்.. பழிவாங்குவேன் என டிரம்ப் சபதம்

சவுதி அரேபியாவின் அமெரிக்க தூதரகத்தை ட்ரோன் வைத்து தாக்கிய ஈரான்.. பழிவாங்குவேன் என டிரம்ப் சபதம்ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல்-அமெரிக்கா இடையேயான போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் நேற்று இரவு ட்ரோன் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது. இந்த தாக்குதலில் கட்டிடத்திற்கு சேதங்கள் ஏற்பட்டதோடு, கரும்புகை சூழ்ந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மத்திய கிழக்கு போரால் இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை உயர்வா? மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறது?

மத்திய கிழக்கு போரால் இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை உயர்வா? மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறது?மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள போர் பதற்றத்தால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் சூழலில், இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடியது ஈரான்.. ஸ்தம்பித்து போன ஐரோப்பிய நாடுகள். என்ன செய்ய போகிறார் டிரம்ப்?

ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடியது ஈரான்.. ஸ்தம்பித்து போன ஐரோப்பிய நாடுகள். என்ன செய்ய போகிறார் டிரம்ப்?மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், உலகின் மிக முக்கியமான கடல்வழிப் பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் அதிரடியாக மூடியுள்ளது.

