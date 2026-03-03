செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (08:48 IST)

போர் எதிரொலி!.. 14 நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கர்கள் வெளியேற உத்தரவு!...

war
ஈரானுடன் நடத்தப்பட்ட அணு ஆயுதம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தால் அந்நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க படையினர் கூட்டுத் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறார்கள்.. ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரான் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.. மேலும், ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார்.
அவர் மட்டுமல்ல அவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 15-க்கும் மேற்பட்டோர் அதற்கு தாக்குதலில் பலியானதாக சொல்லப்படுகிறது..

இதனால் கோபமடைந்த ஈரான் பஹ்ரைன், கத்தார், சவுதி அரேபியா போன்ற மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமெரிக்கா ராணுவ தளங்கள் அமைந்திருக்கும் இடங்களை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் வளைகுடா நாடுகளில் பெரும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது..

சவுதி அரேபியாவில் சில இடங்களை ஈரான் ராணுவம் தாக்கியது.. புர்ஜ் கலிஃபா டவர் மற்றும் சில நட்சத்திர ஹோட்டல் மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனத்திலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.. இதனால் அனைத்து வளைகுடா நாடுகளுக்கான விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கிப்போயிருக்கிறது.

துபாய், சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பல வளைகுடா நாடுகளில் இந்தியர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள். அதேபோல், சுற்றுலாவுக்காக பல அமெரிக்கர்களும் சென்றுள்ளனர். இந்நிலையில், குவைத், ஈரான், பஹ்ரைன் போன்ற 14 நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்கர்கள் வெளியேறும்படி அமெரிக்கா வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

தவறுதலாக அமெரிக்கா விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்!..

தவறுதலாக அமெரிக்கா விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்!..kuwait, iron america war, குவைத், ஈரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் போர், உலக செய்திகள், சவுதி அரேபியா

அதிமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ்!. அன்புமணி போட்ட 3 கண்டிஷன்கள்!...

அதிமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ்!. அன்புமணி போட்ட 3 கண்டிஷன்கள்!...பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இப்போது ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்துவிட்டது.

ஸ்டாலின்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுதான்!.. ரஜினிகாந்த் ஓப்பன் டாக்!..

ஸ்டாலின்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுதான்!.. ரஜினிகாந்த் ஓப்பன் டாக்!..நடிகர் ரஜினிகாந்த் பல வருடங்களாகவே திமுகவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறார்..

பிரேமலதா கேட்கும் தொகுதிகள்!.. துக்கம் இழந்த கூட்டணி எம்.எல்.ஏக்கள்!..

பிரேமலதா கேட்கும் தொகுதிகள்!.. துக்கம் இழந்த கூட்டணி எம்.எல்.ஏக்கள்!..விஜயகாந்த் துவங்கிய கட்சி தேமுதிக. துவக்கத்தில் தனியாக போட்டியிட்டு வந்த தேமுதிக 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தது.

பழிக்கு பழி!..இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் மீது தாக்குதல்!.. உயிர் தப்பினாரா நெதன்யாகு?..

பழிக்கு பழி!..இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் மீது தாக்குதல்!.. உயிர் தப்பினாரா நெதன்யாகு?..அணு ஆயுதம் தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் போர் தொடுத்தது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com