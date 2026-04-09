வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (19:29 IST)

230 எண்ணெய் கப்பல்கள் வெயிட்டிங்!.. ஹோர்மூஸ் நீரிணையை திறக்குமா ஈரான்?....

hormuz
அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி போரை துவங்கியது. ஒரு மாதத்திற்கும் மேல் போர் நீடித்த நிலையில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு இரண்டு வாரங்கள் போர் நிறுத்தம் செய்வதக அமெரிக்காவும், ஈரானும் ஒப்புக்கொண்டது.

இது நடப்பதற்கு முன் ஒரே நாளில் ஈரானை அழித்துவிடுவோம்.. ஹோர்மூஸ் நீரினையை ஈரான் திறக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் அந்நாட்டின் பாலங்கள் மற்றும் மின் நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தார்..

ஏனெனில் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து வரும் எண்ணெய் கப்பல்கள் ஈரானின் கடல் பகுதியான ஹோர்மூஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் மற்ற நாடுகளுக்கு செல்கிறது. ஆனால் அந்த பாதையை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது.. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெயை கொண்டு செல்லமுடியாமல் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.


அதேநேரம் நேற்று பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு இரண்டு வாரத்திற்கு போர் நிறுத்தம் அமுலுக்கு வந்ததால் ஹோர்மூஸ் வழியாக கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்வதில் சிக்கல் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது 230 எண்ணெய் கப்பல்கள் எரிபொருளுடன் காத்திருக்கும் நிலையில் ஹோர்மூஸ் நீரிணை திறக்கப்படவில்லை என அபுதாபி தேசிய எண்ணெய் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது.

நேற்று அமெரிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டபோது ஹோர்மூஸை திறக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டது. ஆனால், லெபனான் நாட்டை இஸ்ரெல் தொடர்ந்து தாக்கியதில் 87 பேர் உயிரிழந்தனர்.. இதனால் ஈரான் மீண்டும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

10 பெட்டாபைட் அளவிலான ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்.. அனைத்தும் கிரிப்டோகரன்சிக்கு விற்பனை..!

10 பெட்டாபைட் அளவிலான ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்.. அனைத்தும் கிரிப்டோகரன்சிக்கு விற்பனை..!சீனாவின் தேசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தின் சர்வரை ஊடுருவிய ஹேக்கர்கள், சுமார் 10 பெட்டாபைட் அளவிலான மிக ரகசியமான பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ தரவுகளை திருடியுள்ளனர்.

10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!

10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!உச்ச நீதிமன்றம் 10 ஆண்டு காலமாக நீடித்த ஒரு தம்பதியின் திருமண உறவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை "மகாபாரதப் போர் போன்ற குடும்ப போராட்டம்" என்று வர்ணித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அடங்கிய அமர்வு, தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர், உறவினர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மீது சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளதை கண்டு வியப்படைந்தது.

புதுச்சேரியில் 86.92% வாக்குப்பதிவு.. இளைஞர்கள் எல்லோரும் விசிலுக்கு குத்திட்டாங்களோ?

புதுச்சேரியில் 86.92% வாக்குப்பதிவு.. இளைஞர்கள் எல்லோரும் விசிலுக்கு குத்திட்டாங்களோ?அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கான 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனுடன் நாகாலாந்து, கர்நாடகா மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் நடைபெறுகிறது. மாலை 6 மணி வரை பொதுமக்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

